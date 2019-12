Migrantska tragedija: 'Uz obalu su plutala tijela mrtvih žena...'

Sve se odigralo u ponedjeljak rano ujutro nedaleko Odžaka, kada je u oko 5 sati, još pod okriljem mraka, skupina od 15 migranata krenula kroz šumu u lovnom predjelu Kamarište u Karavukovu do obale Dunava. Ukrali su ribarski čamac i njime se naumili prebaciti preko rijeke u Hrvatsku, također u šumovit predio između Dalja i Erduta. Kako čamac nije bio velik, prvo se u njega ukrcala skupina od devetoro ljudi. Među njima je bilo žena i djece. Prema sadašnjim informacijama barem troje djece, a pouzdano se zna da je jedno imalo 2 godine, a drugo 11. Što se točno dogodilo i zašto im se čamac prevrnuo i prije nego su došli na pola rijeke, službeno se još ne zna.

- Ujutro nam je javljeno da se po šumi kreću migranti i da se na Dunavu prevrnuo čamac sa nekima od njih. Odmah sam pošao do obale i, na žalost, ima što vidjeti. Baš tu gdje sam došao uz obalu su plutala dva mrtva tijela. Obje žene. Jednoj je lice bilo posve izgrebano od kamenja. Imali su ruksake na leđima. Pozvao sam policiju koja je ionako već bila u šumi i lovila one koji su se razbježali. Naime, kada se čamac prevrnuo nastala je panika. Oni koji su bili u vodi dozivali su upomoć, neki su plivali prema obali, a ovi koji su ostali u šumi su se razbježali. Na žalost, samo trojica muškaraca koji su bili u čamcu su preživjeli, uspjeli su izaći iz ledenog Dunava, a ostalih šestoro su se utopili, odnosno još nema njihovih tijela. Samo sam ja našao ove žene. Jako me je to rastužilo. Da sam baš našao i tijela te jadne dječice, kad ih već nisam našao žive, očajan je Ranko Nikolić (57) iz Karavukova, lovočuvar u lovištu Kamarište u kojem i živi posljednjih 17 godina. Dobro zna ove šume, a i Dunav, i kaže kako nikada ranije tu nije vidio migrante jer je suludo u tom dijelu rijeke prelaziti jake struje.

- Žao mi je tih ljudi. Da ih bar svi pustimo da odu u tu Njemačku i drugdje u Europu, a ne ovako ih mrcvariti. Ljut sam i na vašu hrvatsku policiju jer njihov je patrolni čamac bio parsto metara dalje od mjesta gdje su se ovi nesretnici prevrnuli. Morali su ih čudi kako dozivaju upomoć. Ni jedna granica ne smije priječiti da spasiš život čovjeku koji je utapa, kaže Nikolić koji i dalje hoda obalom Dunava ne bi li pronašao još koje tijelo iako vjeruje kako je njih već odnio Dunav dalje.

Ovom se ljudskom tragedijom zapravo nastavio niz sličnih događaja u Srbiji, ali i Bosni i Hercegovini, gdje migranti neprestano pokušavaju na ilegalne načine prijeći granice Srbije, Bosne i Hrvatske. Posljednja dva slučaja utapljanja u Dunavu bila su u listopadu i studenom ove godine kada su, također pri prevrtanju čamaca, život izgubila prvo dva migranta, koji su se prethodno nalazili u prihvatnom centru u Šidu, a potom četvero njih koji su nastradali kod Apatina. Radoš Đurović, šef Centra za zaštitu i pomoć tražioca azila ističe kako je puno pokušaja prelaska preko Dunava i da je najčešća greška migranata to što podcjenjuju silinu te rijeke, prelaze ju najčešće tijekom noći i u malim i pokidanim čamcima pa tek kad krenu shvate da koliko je to zapravo nemoguća misija. A brz i iznimno hladan Dunav, kojega nerijetko dodatno potjeraju i snažni valovi uzrokovani sjevercem, nemoguće je preživjeti kada se nađeš u njemu.

No, migranti ne odustaju. Slične se tragedije događaju i na Tisi kod Mađarske koja također nije laka za prevesti čamac na drugu obalu. Najnovije stradavanje pojačalo je obalne straže kako sa srpske tako i sa hrvatske strane Dunava. Još uvijek traje potraga za nestalim tijelima a, kako je priopćeno iz PU Osječko-baranjske, i oni su obaviješteni o događaju te vrše dodatne izvide ne bi li tijelo nekog od utopljenika dospjelo na hrvatsku obalu.

- Kolege iz Srbije obavijestile su nas o događaju koji se dogodio sa njihove strane i oni su bili nadležni za sva postupanja. Hrvatska policija ni u jednom trenutku nije došla u doticaj sa migrantima, kazao je glasnogovornik osječke PU Zoran Kon.

Srbijanska strana, pak, još uvijek nije dala službeno priopćenje o događaju iako se neslužbeno saznaje da su uhitili i saslušali sve preostale migrante koji su se toga jutra našli na obali Dunava s ciljem da se čamcem prevezu preko. Obzirom na lokaciju na kojoj su planirali prelazak, a koja je 10-tak kilometara udaljena od prvog naseljenog mjesta, izvjesno je da ih je netko kombijem dovezao do šume pa je za pretpostaviti da istraga o cijelom događaju još uvijek traje.