Mihalinec: Mi smo ponosni na ovo što smo uspjeli postići

Branimir Mihalinec i Sanja Šprem jutros su u Ministarstvu rada komentirali kritike na njihov računa nakon što su prihvatili ponudu Vlade kojom je prekinut štrajk. Ponudom je povećan koeficijent učiteljima i nastavnicimate te je povećan dodatak nenastavnom osoblju.

- Mi smo naše ciljeve ispunili, postavili smo jasne zahtjeve, od toga nismo odustali niti jednu stotinku i pregovori su ispunjeni. Možemo biti izuzetno zadovoljni i zato smo došli reći da smo spremni potpisati dodatak kolektivnom ugovoru - rekao je Mihalinec i na pitanje koliko će rasti plaće dodao da će se svatko naći iza broja 6,11, a neki i više, prenosi N1.

- Nismo stigli vidjeti primjedbe. Prvo ljudi moraju vidjeti što je ispregovarano i kakve su plaće. Mi smo vrlo ponosni na ovo što smo uspjeli - rekao je Mihalinec na pitanje o kritikama zbog toga što nisu povećani koeficijenti i nenastavnom osoblju.

- Osjećaj koji se pojavio je tuga da govor mržnje i netolerancije postaje mainstream u Republici Hrvatskoj i nažalost govor mržnje potiču neki koji se usuđuju govoriti da su nastavnici i nastavnička mreža. Govor mržnje i netolerancije ne pripada učiteljima - rekao je.

- Ciljevi su postignuti i to je najbitnije. Tko može u sustavu obrazovanja može reći da nije stajao iza brojke 6,11? To je bila ključna riječ. To ne može reći ni kuharica, ni učitelj, čak ni ravnatelj, da ne stoji iza 6,11. Dinamika je bila kompromis, a 6,11 je bio cilj od kojeg nismo odstupali - rekla je Sanja Šprem i dodala da Vladaa smatra kako su uspjeli u ovome jer su sačuvali fiskalnu odgovornost, a sindikati se ne mogu osjećati kao gubitnici jer su ostvarili cilj.

