Svi žele koeficijente: 'Policajci nisu manje vrijedni od učitelja'

Nakon što je Vlada udovoljila zahtjevima nastavnog i nenastavnog osoblja, čelnici drugih sindikata najavili su akcije. Među njima je i Sindikat policije koji kaže da je prevaren te da će, ako Vlada hitno ne poveća koeficijente policajcima, požaliti već za Božić, pa za Novu godinu te za Tri kralja kada će granična policija biti u štrajku, javlja Jutarnji list.

Svoje zahtjeve iznijeli su i medicinske sestre, liječnici, carinici, pravosudni policajci i drugi koji redom pripremaju aktivnosti kako bi pritisnuli Vladu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Predsjednik Sindikata pravosudne policije Hrvatska Armin Tatarević podsjetio je da su 30. rujna pravosudni policajci prosvjedovali ispred Ministarstva pravosuđa zbog plaća i alarmantnog stanja u sustavu. Tada im je Dražen Bošnjaković obećao ponuditi riješenje za dva mjeseca.

- Ništa nije riješio. Samo su nam, i to nakon 10 godina, platili sistematski pregled, i to ne svima, nego manjem broju - rekao je Tatarević za Jutarnji i najavio sindikalne akcije već u siječnju. Moguć je prosvjed na Markovom trgu, ali i bijeli štrajk. Oni također traže veće koeficijente.

Ankica Pašnjak, predsjednica Hrvatskog strukovnog sindikata medicinskih sestara - medicinskih tehničara, istaknula je kako oni još od 2013. traže veći koeficijent.

Na vijest da se prosvjetarima podižu koeficijenti vrlo je oštro reagirao Sindikat policije. Osjećaju se prevareno. Predsjednik tog sindikata Dubravko Jagić rekao je da su potpisali dodatak kolektivnom ugovoru po kojem je predviđeno povećanje osnovice tri puta po dva posto iduće godine, povećanje božićnice i regresa na po 1500 kuna i dara za djecu na 600 kuna.

Jagić ističe da se o koeficijentima razgovaralo, ali ne i pregovaralo.

- Policajci, međutim, nisu manje vrijedni od učitelja. Policajac ima svaki dan glavu u torbi, radimo noćne smjene, na hladnom, na otvorenom... Nećemo pristati na to da budemo manje vrijedni - rekao je Jagić i najavio prve akcije ako se i policajcima hitno ne povećaju koeficijenti.

- Za početak će to biti bijeli štrajk. Svi građani koji će se za božićne blagdane vraćati kući doživjet će pravu dramu na granici. Granični policajci će usporiti svoj rad, pa se mogu očekivati gužve i nepregledne kolone na granicama. Sjetite se kako je to bilo 2013. godine, kad je do Bosne i Hercegovine trebalo putovati dva dana - rekao je Jagić i pritom napomenuo da će njegov sindikat surađivati s kolegama iz susjednih zemalja.

- Pozvat ćemo i naše članove iz carine i drugih službi da nam se pridruže. Osim toga, svim veleposlanstvima ćemo poslati dopise u kojima ih obavještavamo o bijelom štrajku kako bi mogli upozoriti sve osobe koje namjeravaju putovati u Hrvatsku da ih čekaju velike gužve na granici - najavio je Jagić i dodao da će njegov sindikat izdati i letke na više jezika, u kojima će se putnike obavijestiti o bijelom štrajku.