Mijenja Beroša, a tvrdio da se korona liječi - dezodoransom

Iako imaju različite stavove po pitanju koronavirusa, Vilija Beroša i makarskog gradonačelnika Juru Brkana spaja ista saborska fotelja. Dokle god Beroš bude ministar zdravstva, Brkan će mu grijati mjesto.

<p>Makarski gradonačelnik <strong>Jure Brkan</strong> široj javnosti postao je poznat krajem ožujka, u vrijeme kad se već ponešto znalo o koronavirusu, a on je na sjednici Gradskog vijeća, protivno svim stavovima nacionalnog stožera, izjavio da se ta bolest tretira dezodoransom. Sad je Brkan ušao u Sabor i to kao zamjena <strong>Viliju Berošu</strong>, ministru zdravstva. </p><p>Dok je trajala ta sjednica, na traženje oporbene vijećnice da se kao gradonačelnik izjasni što je učinjeno po pitanju obrane grada od koronavirusa, Brkan je to pitanje nazvao besmislenim i kazao da je korona samo malo jača prehlada:</p><p>- Panika se stvara iz ničega. Uvatite se sebe, svojih briga, što je rekla Marija očistite dvorište, uredite okućnice, spremajte se za sezonu, budite dobri sa svojim susjedima, toga se uvatite. Korona, znači, bolest, bolest sa simptomima malo jače prehlade, čovječe, da nas drži sve u karanteni pa ja to ne mogu virovat. Ne dao Bog da nam turizam doživi štetu zbog korone, šta ćemo onda? Zbog panike, ne zbog bolesti. Budite ljudi malo pametni. Neka peru ruke, osobna higijena, dezodorans i sve. Kad dođete u kancelariju da se ne čuje za vama - naređivao je tada Brkan.</p><p>A Marija na koju se referira jest<strong> Marija Lelas</strong> (HDZ), ravnateljica makarskog Doma za starije i nemoćne, koji je također bio jedno od većih žarišta u Hrvatskoj. Pisali smo kako su se djelatnice Doma i sindikat medicinskih radnika žalili da je gospođa Lelas sakrila njihove zaštitne maske. Opremu im je poslalo resorno ministarstvo i to na traženje sindikata i samih radnika. Do sredine svibnja u makarskom domu već je bilo petero preminulih. </p><p>Brkana smo pokušali kontaktirati da nam kaže hoće li zamrznuti gradonačelnički mandat ili će svaki dan putovati na relaciji Makarska - Zagreb, ali nije se javljao.</p><p>Šteta. Jer nedostatak informacija dovodi do teorija zavjera. Zato se ne treba čuditi ako pronicljiviji građani uskoro povežu da je ministar <strong>Marko Pavić</strong> kolegama iz Europe poklonio upravo dezodorans, a Brkan je još prije par mjeseci pokušavao obavijestiti javnost da je to lijek za koronu. Ali Bill Gates ne želi da mi to znamo. Zato su ovu dvojicu ušutkali soroševski fake news mediji u vlasništvu ljudi guštera. </p>