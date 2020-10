Mijenja se TV signal: Provjerite treba li vam novi televizor

Nakon promjene, signal će biti jači i njime će se kvalitetnije pokriti više stanovništva, te će biti dostupniji HD kanali, a nova, DVB-T2 mreža također će biti otpornija na smetnje

<p>Oko 650 tisuća Hrvata, koji su dosad televizijske programe pratili putem zemaljskih odašiljača i imaju zastarjele televizore od sutra neće moći više gledati TV program, ako se nisu unaprijed pripremili ili kupnjom novog televizora ili samostalnog prijamnika, koji podržava novi sustav.</p><p>Razlog je prelazak na novi sustav emitiranja, takozvani DVB-T2, odnosno na napredniju tehnologiju, na koji prelazi cijela Hrvatska. Drugim riječima, ako na vašem prijamniku ne piše oznaka DVB-T2, a gledate programe putem zemaljske antene – trebat ćete kupiti ili novi prijamnik ili novi televizor. Cijena novih prijamnika je od 150 do 200 kuna. Osim potencijalnih novih troškova, novi signal će donijeti bolju pokrivenost i dostupnost takozvanih HD programa, odnosno bolju kvalitetu televizijske slike.</p><p>Svi oni čiji televizori imaju oznaku DVB -T2 neće morati raditi nikakve izmjene. Promjena se ne odnosi ni na one koji gledaju programe putem interneta, kabela ili satelita.</p><p>Nakon promjene, signal će biti jači i njime će se kvalitetnije pokriti više stanovništva, a nova, DVB-T2 mreža također će biti otpornija na smetnje. Gledatelji koji sada imaju mogućnost praćenja samo programa HRT1, HRT2, RTL i NOVA TV nakon prelaska imat će mogućnost praćenja i programa HRT3, HRT4, RTL2 i Doma TV.</p><p>Ako niste sigurni je li vaš televizor spreman za novi signal, to možete provjeriti jednostavnim pretraživanjem kanala na televizoru. Ako se pretragom pojave HD programi sa slikom i zvukom, ne trebate ništa kupovati, vaš televizor će podržati novi DVB-T2 signal.</p><p>Ako pak morate nabaviti novu opremu, potrebno je nabaviti novi televizor, koji podržava DVB-T2 i HEVC, ili nabaviti samostojeći prijamnik koji podržava DVB-T2 i HEVC kodiranje videa i spojiti ga na postojeći televizor.</p><h2><strong>DINAMIKA GAŠENJA</strong></h2><p><strong>D1 Osječko-baranjska, Vukovarsko-srijemska, dio Brodsko-posavske – 27.10. </strong></p><p><strong>D2 Dio Bjelovarsko-bilogorske, Virovitičko-podravska, Požeško-slavonska, dio Brodsko-posavske – 29.10. </strong></p><p><strong>D3 Međimurska, Varaždinska, Koprivničko-križevačka, dio Bjelovarsko-bilogorske – 3.11.</strong></p><p><strong>D4 Grad Zagreb, Zagrebačka, Sisačko-moslavačka, dio Krapinsko-zagorske, dio Karlovačke – 3.11. </strong></p><p><strong>D5 Primorsko-goranska, Istarska, dio Ličko-senjske – 10.11. </strong></p><p><strong>D6 Dio Karlovačke, dio Ličko-senjske – 27.10.</strong></p><p><strong>D7 Zadarska, Šibensko-kninska, dio Ličko-senjske – 5.11.</strong></p><p><strong>D8 Splitsko-dalmatinska, dio Dubrovačko-neretvanske – 12.11.</strong></p><p><strong>D9 Dio Dubrovačko-neretvanske – 10.11.</strong></p>