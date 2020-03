Miki Superhik: Lako je njemu našim parama po 'gradu' lupati

Milan Bandić srušio je HDZ prije 20 godina borbom za malog čovjeka i protiv njihova klijentelizma. Danas se sve više pretvara u Superhika, antijunaka koji otima siromašnima da bi dao bogatima.

Jer iako je grad u minusu milijardu kuna, poslove pajdama preplaćuje, a građanima reže i poskupljuje.

Tako bi već za dva tjedna trebala biti izglasana odluka kojom pravo na besplatni pokaz neće imati umirovljenici s mirovinom od 3200 kuna kao dosad, nego samo oni s nižom od 2500 kuna.

Onima između 2500 i 3000 kuna će se sufinancirati pola pokaza. Svi učenici i studenti također neće imati besplatni prijevoz, nego samo oni kojima je prihod po članu obitelji manji od 2000 kuna.

U Gradu su naložene mjere štednje zbog minusa, a to očito uključuje i subvencije ZET-u. Ali kada je informacija o rezanju prava umirovljenicima objavljena i izazvala je buru negativnih reakcija, iz Grada su poručili da od te mjere ipak odustaju. Dakle, neće rezati prava na besplatni prijevoz umirovljenicima. Slično je i odvozom otpada: nakon što je odluka prošla javnu raspravu, usvojena je na Skupštini, onda je Bandić shvatio da je ipak pretjerao i najavio manje poskupljenje, ali i dalje bi neki Zagrepčani plaćali i do tri puta više cijene. Danas je to poskupljenje je “na ledu” do odluke Ustavnog suda. Nije na ledu uvođenje naplata parkiranja baš u cijeli grad i Bandić je već održao sastanke s gradskim četvrtima. Prije izbora on snizi cijenu parkiranja, a nakon izbora je digne. Tako je bilo i posljednji puta: kada su izbori prošli, cijena parkiranja u središtu grada je skočila za 100 posto.

I dok su to neke mjere štednje ili povećanja prihoda, na jednu WC četku koja stoji sedam kuna u dućanu, Grad je platio 312 kuna kroz sanaciju toaleta Mjesnog odbora Trnjanska Savica. Bandić uopće nije htio komentirati kakva je to nova “zlatna četka”. Naravno, radi se o sići u odnosu na proračun od gotovo osam milijardi, ali je primjer četke dobra ilustracija.

Jer je to samo jedan u nizu skupih radova na koje curi novac iz proračuna po čudnim prioritetima. Tako će Grad potrošiti 22 milijuna kuna na rasvjetu Mosta slobode, iako njegovo podvozje treba hitnu sanaciju nakon što je ušminkan kolnik. Bandić planira sve mostove osvijetliti, a to će stajati gotovo 60 milijuna kuna.

Dok novac curi, Milan Bandić osobno živi okružen luksuzom. Primjerice, ima kuhinju od 357.000 kuna ili četiri sofe, od kojih je svaka vrijedna barem 20.000 eura. Ništa od toga nije prijavio Povjerenstvu za sprečavanje sukoba interesa iako je morao prijaviti svaku pokretninu vredniju od 30.000 kuna. Sve detalje donosi tjednik Express, koji je od danas na kioscima.

Ljuti prodavači - Štand plaćaju 400 kuna na dan, a pajde 15 kuna Zagrebu

Kuna po kuna za Lipara

A što je s povećanjem prihoda od gradske imovine? E tu, opet oni bliski gradonačelniku, bilo da su iz njegove stranke ili su samo prijatelji, dobro prolaze. A Grad i nema puno prihoda. Već smo detaljno kroz seriju tekstova otkrili kako se poslovi dodjeljuju za Advent, ali i da pajde, poput vozača Zdravka Krajine, Denisa Mohenskog ili Ratimira Jurekovića, organiziraju još niz manifestacija. Dobiju jeftino zakup na Trgu, onda postave štandove koje iznajmljuju i po deset puta većim cijenama. Tako na gradskoj imovini ne zarađuje gradski proračun, nego oni.

Na najnoviji primjer i na novog Bandićeva čovjeka pozornost je skrenuo redatelj Dario Juričan.

Radi se o Josipu Liparu, članu Bandićeve stranke Rada i solidarnosti. On ujedno vodi i KUD Prepuštovec. KUD je dobio pravo postavljanja šatora i 31 štanda za prodaju na Trgu bana Jelačića i trgu u Sesvetama za organizaciju manifestacije “Fašnik vu Zagrebu”. Pet dana su platili 2276 kuna. Prosječno 15 kuna po danu po jednom štandu. Tako jeftino su prošli jer je Bandić proglasio “Fašnik” manifestacijom od posebnog interesa. I što onda radi KUD Prepuštovec? Iznajmljuje dalje štandove malim obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima da prodaju svoje proizvode tijekom manifestacije. Ali za njih je cijena 400 kuna po danu. I to nije sve. Josip Lipar ima i tvrtku koja iznajmljuje štandove pa je 20 štandova kao predsjednik KUD-a iznajmio od svoje tvrtke.

- Pa možda to i je sukob interesa kad tako postavite. Ali što sam trebao, da moji štandovi stoje, a da iznajmimo od nekog drugog? Je l’ bi onda bilo sve u redu? Iznajmio sam 20 štandova KUD-u, ali po istoj cijeni koliko su unajmili i 10 štandova od tvrtke Kurija - kaže nam Lipar.

On je inače bio gradonačelnik Zagreba tijekom fašnika i Bandić mu je simbolično predao ključeve grada.

Iznajmio štandove od sebe

Njegova tvrtka je od svakog štanda zaradila 150 kuna po danu, plus trošak kabliranja, montaže, dovoza i odvoza.

Podsjetimo, Grad je od svega toga dobio 15 kuna po danu.

Pitamo Lipara zašto OPG-ovcima i poljoprivrednicima iznajmljuje po 400 kuna po danu, odnosno 2000 kuna za pet dana, kad je lokaciju tako jeftino dobio od Grada.

- Mi imamo i velike troškove manifestacije. Najviše nas je stajao najam šatora koji smo postavili. Imali smo i goste iz inozemstva, treba platiti i utrošenu struju, binu te sve ostale troškove - objašnjava Lipar, ali ipak kaže da će KUD biti u plusu od cijele manifestacije.

Kaže i da je njihov KUD primljen u Federaciju europskih karnevalskih gradova te da im Grad još premalo pomaže jer održavaju tradiciju karnevala u Zagrebu.

Manifestacije pod pajdama

Nije nam htio reći od koga su unajmili šator.

Dakle, svaki sajam ili manifestacija koju vidite na Trgu u biti je odobrena nekom bliskom Bandiću. A onda oni iznajmljuju štandove dalje.

- Ti ljudi su baš bezobrazni. Platili smo oko 2000 kuna za pet dana, ali nisam znao da su oni dobili lokaciju za 15 kuna dnevno. Tome jednom treba stati na kraj. Znate, meni treba pet dana punog radnog vremena da uspijem pokriti taj najam i da mi nešto ostane - kaže nam jedan vlasnik poljoprivrednoga gospodarstva koji je izlagao na “Fašniku”.

Ponovimo, KUD Prepuštovec je platio Gradu za 31 štand i šator 2276 kuna. Četiri štanda nisu iznajmljivali. Na ostalih 27 štandova su davanjem u najam dobili 54.000 kuna. A od tog iznosa se lijepi dio slio i u tvrtku predsjednika KUD-a Lipara, koji je iznajmio 20 štandova sam od sebe. Kaže da na sve to nije utjecalo što je član gradonačelnikove stranke. Možda iznosi nisu milijunski, ali na isti način funkcionira svaka manifestacija. Advent je imao milijunski promet, a Denis Mohenski, čovjek koji je kralj Adventa jer zadnje tri godine ima 50 i više kućica, uspio je lani sagraditi vilu s bazenom u Istri.

Tko hoće raditi, neka i plati

Istražitelji Uskoka već mjesecima češljaju cijeli Advent i njegov model funkcioniranja te su obavili niz razgovora. Već se sudi Bandićevim suradnicima koji su ranijih godina organizirali i Advent te niz drugih manifestacija, poput Bundekfesta. Tereti ih se da su izvukli milijunsku korist.

- Mi smo se dogovorili da tko želi raditi manifestacije, mora to i platiti. Još si dobro prošao jer je šef rekao da platiš barem 120.000 kuna - rekao je Bandićev suradnik Zdenko Antunović poduzetniku od kojeg je tražio mito, a poduzetnik je sve snimio.

312 kuna dali za zlatnu četku

Četka za WC koja košta sedam kuna plaćena je 312 kuna u sklopu uređenja malog WC-a na Savici. Uređenje je koštalo 53.000 kuna.

Rezanje pokaza za umirovljenike

ZET štedi na umirovljenicima i ubuduće će samo oni s mirovinom manjom od 2500 kn imati besplatni pokaz. Do sada je limit bio 3200 kuna.

3747 kuna vrijedi jedan koš za otpad

Na nabavu novih koševa za otpad otišlo je 35 milijuna kuna. Među njima su i tisuće onih s grbom Zagreba po cijeni od 3747 kuna za komad.

Skuplji otpad za čak tri puta

Zagrepčani su trebali plaćati tri puta skuplji odvoz otpada kako bi se pokrili gubici Čistoće. Ustavni sud to je privremeno spriječio.

Foto: PIXSELL

Ljeto na Savi 13 milijuna kuna

Potpuno propala manifestacija pojela je milijune. Samo za dovoz pijeska otišlo je više od tri milijuna kuna, a na montažu bina više od pet milijuna.

Žaruljice na mostu 22 milijuna kuna

Most slobode treba hitnu kompletnu obnovu. No dok ona ide polako, zato će se na posebnu rasvjetu istog tog mosta potrošiti 22 milijuna kuna. Više nego na njegovu obnovu.

Foto: Sinisa Kanizaj/PIXSELL

Skuplje parkiranje i naplata svuda

Grad je prvo udvostručio cijenu parkiranja u prvoj zoni te dignuo u ostalima. A sad želi naplatu u cijelom gradu, koja bi trebala donijeti milijune.

Naše zastave za 5,2 milijuna kuna

Zastave su u Zagrebu na gotovo svakom stupu ravjete. Na njih je otišlo barem 5,2 milijuna, a za postavljanje, zamjene i skidanje još četiri.

Foto: PIXSELL

Žičara Sljeme doseći će 803 mil. kuna?

Žičara do Sljemena sa svim kamatama, PDV-om, aneksima, popratnom prometnom i komunalnom infrastrukturom stajat će 803 milijuna kuna. A krenulo se s procjenom od 360 milijuna kuna...

1,55 milijuna kuna za zlatni WC broj 1

Dva ‘sofisticarana’ WC-a na okretištu Dubrava plaćeni su 1,55 milijuna kuna i često ne rade. Napravili su ih kum Milan Penava i tvrtka Tigra.

Foto: Antonio Bronic/HaloPix/PIXSELL

Skuplja voda zbog pročistača

Još 53 milijuna eura će stajati još jedna faza gradnje pročistača. I to žele dati koncesionaru, što znači novo poskupljenje vode.

287.000 kuna za zlatni WC broj 2

Toalet u parku Kralja Petra Krešimira 4 stoji po kvadratu kao manja garsonijera. Manje od četiri kvadrata plaćeno je 287.000 kuna. Najveća ironija je da ga nitko i ne koristi jer vas kroz staklo vide dok ste na školjci...

Rezanje naknada za 5000 roditelja

Bandić je uveo naknade za roditelje koji odgajaju djecu od 65 posto prosječne plaće u gospodarstvu Zagreba. Najavljeno je rezanje za 5000 roditelja.

58 milijuna kuna za zlatne nadstrešnice

Svaka od 600 nadstrešnica plaćena je 96.000 kuna, a Uskok je digao optužnice. Svaka od njih je bila preplaćena čak 27.000 kuna.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Advent u Zagrebu - 10 milijuna kuna

Da je Grad dao lokacije za 230 kućica po tržišnim cijenama, mogao je zaraditi 10-ak milijuna kuna. Ali su na lokacijama zaradile pajde.

‘Bandiću ništa nije preskupo’

Tjednik Express donosi svjedočanstva arhitekta Ante Vrbana koji je Bandiću uređivao stanove u Zagrebu. Kupovan je najskuplji namještaj brenda Fendi, a Vrban svjedoči kako se Bandić nikad nije žalio na cijene. Novac mu je znao ostaviti u gotovini u svojem stanu.