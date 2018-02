Savjetnici kao Pokemoni: Miki ih ima 27, a troše 7 milijuna kn

Grad Zagreb je država u državi. Ta općepoznata teza gospodarske snage Zagreba ogleda se i u samom načinu upravljanja. No osim što je proračunski i gospodarski najjači grad, gradonačelnik Milan Bandić apsolutni je rekorder u broju ureda koje ima, ali i u broju savjetnika.

Premijeri u Hrvatskoj su imali od tri do sedam posebnih savjetnika, a ministri od dva do četiri. Apsolutna rekorderka po savjetnicima je bila bivša sisačka županica Marina Lovrić Merzel s 14 savjetnika za razna područja. Ali Bandić ih je potukao sve. On ima čak 27 posebnih viših savjetnika i savjetnika specijalista. I još osam viših stručnih savjetnika. Ovi posljednji su uobičajena službenička funkcija, doduše, u Zagrebu s plaćom od 15 do 16 tisuća kuna bruto, što daje iznose od sedam do devet tisuća kuna neto. Međutim, ostalih 27 spada u dvije još bolje plaćene funkcije. Posebni viši savjetnik specijalist i viši savjetnik specijalist. Oni imaju plaće od 21 do 23 tisuće kuna bruto. Na to se još dodaje i povećanje za radni staž. Kako je uglavnom riječ već o ljudima s radnim stažom, to znači da im plaća doseže i 15.000 kuna neto ili više.

- U biti je riječ o onima kojim su nečim zadužili gradonačelnika ili za njih više iz raznih razloga nema mjesta na pročelničkim funkcijama. Ne moraju se pretrgnuti od posla - kaže nam sugovornik iz gradske uprave.

Ne moraju previše raditi

Ako uzmemo u obzir da im je prosječna plaća 22.000 kuna bruto, na tih 27 ljudi troši se godišnje oko sedam milijuna kuna. Bandić je kao veliku mjeru štednje najavio rezanje plaća za 10 posto toj kategoriji savjetnika i pročelnicima, ali je prijedlog u Skupštini odbijen, a oporba je poručila da manje uhljebljava. Treba napomenuti da uz 27 savjetnika za posebna područja, Bandić ima i 24 gradska ureda koja pokrivaju ista ta područja. Od socijalne zaštite do planiranja i građenja. Uz stručnu službu, Bandić tako ima 25 izvršnih tijela, dok Vlada Andreja Plenkovića ima 25 ministarstava koja su pandan gradskim uredima.

Iz Bandićeva ureda nisu nam odgovorili tko su sve savjetnici, ali smo ih ipak saznali. Neka imena su dobro poznata.

Primjerice, dugogodišnji pročelnik za financije i najbliži Bandićev suradnik Slavko Kojić, kad više nije mogao biti u državnoj službi jer je morao u mirovinu, samo je prebačen na savjetničku funkciju. Savjetnik je i Zoran Nevistić, koji je nekad vodio ured za mjesnu samoupravu, a javnosti je najpoznatiji po tome što čak još osam članova njegove obitelji radi u gradskoj upravi. Ines Bravić i Boro Kisjelica, ljudi koji su na udaru istražitelja zbog štetnih razmjena zemljišta dok su bili u uredu za imovinu, sad su svjetnici. Baš je Bravić u svojem prvom iskazu svjedočila Uskoku da je gradonačelnik naložio razmjenu zemljišta.

I bivša pročelnica za imovinu Jasminka Lukač je sad u uskom Bandićevu krugu, dok je optužena Ninoslava Zeković ipak otišla u mirovinu.

Zaslužni i isluženi

Savjetnica je i Doris Kažimir Fresl, koja je maknuta s mjesta pročelnice Zavoda za zaštitu spomenika nakon afere s Horvatinčićem. Višnja Fortuna, koja je donijela zastupnike HSU-a Bandiću, iako su bili u koaliciji sa SDP-om, sad je savjetnica, a napustila je i HSU. Kratko je imala svoju stranku, koja se onda utopila u Bandićevu.

Savjetnik je postao i bivši šef Kontrolnog ureda Mirko Herak i dugogodišnji Bandićev suradnik, a također i Mate Kraljević, koji je morao otići s čelnog mjesta Zagrebparkinga.

Tatjana Dalić je od pomoćnice ministra Miranda Mrsića trebala biti vraćena na radno mjesto u gradsku upravu, ali kako je ono popunjeno, postala je Bandićeva savjetnica. Nataša Jovičić, smijenjena ravnaeljica Spomen-područja Jasenovac, prije nekoliko mjeseci također je postala jedna od savjetnica.

Ostali savjetnici/e su i Jelena Ricov, Branka Miljenović, Marina Ljubišić, Zrinka Majerović, Mladen Pezer, Vladimir Gruborović, Anica Tavra, Harun Omerbašić, Radovan Simović, Dinko Vukelić, Zoran Bubaš, dugovječni Stipo Zeba, Zdravko Čokić, Marijan Maras te Biserka Bucković.

Je li riječ o obmani s uštedama?

Bandić predlaže osam posto niže plaće svim savjetnicima i pročelnicima. Nisu ga podržali u HDZ-u ni Neovisni za Hrvatsku. Traže rezanje tek za savjetnike.

Optuženi pa su postali savjetnici

Ranije su na savjetničke funkcije nakon optužnica maknuti i Davor Jelavić, Greta Augustinović Pavičić te Željko Horvat. Ali sad više nisu na popisu. Ili su u Holdingu ili u mirovini.

Foto: Petar Glebov/PIXSELL Davor Jelavić

A što ste vi dosad radili?

Bandić je prvi put ove godine zatražio savjetnike da mu dostave izvješće što su radili lani. Izvješća nisu javna, ali iz oporbe ima najava kako bi ih mogli zatražiti. Bilo bi zanimljivo vidjeti kako su opisali svoj rad za visoke plaće jer sugovornici iz gradske uprave kažu da se većina ne pretrgne od posla.