Mikiju daju počasni doktorat, a pola ispita u gradu nije položio

Most Jarun, most Bundek, tunel kroz Medvednicu, bolnica u Blatu, nogometni kamp, gradnja novih tramvajskih pruga... Samo su neka od obećanja zagrebačkoga gradonačelnika Milana Bandića.

Ukupno smo pobrojili 30-ak velikih projekata u Zagrebu koji nikad nisu realizirani. Pitaju se mnogi stoga zašto je Milan Bandić kandidat za počasni doktorat. Takvi doktorati obično se dodjeljuju za izniman doprinos društvu, a Bandić se u svojih šest mandata time ne može pohvaliti.

Čak i najnoviji projekt zagrebačkog Manhattana ili “Grada u Gradu” je reciklirani projekt koji je obećavao još prije više od deset godina. Tad se projekt zvao “Grad na vodi”, a do prije godinu dana zvao se “Zagreb na Savi”. Recikliranje projekata mu ide, ali otpada baš i ne.

Zagreb se svako malo guši u otpadu. Odvoz istog je smanjen, cijene su dignuli, a nisu sagrađene sortirnice i spalionica, dok je Centar za gospodarenje otpadom tek u planu. Zagreb, uz to, u svojoj vodovodnoj mreži gubi 48 posto vode.

Foto: Snimio citatelj/24sata

- To će sve platiti građani koji će snositi troškove toga što se oko otpada ništa nije riješilo. Dolazi nam na naplatu sve njegovo nečinjenje - rekao nam je zastupnik u Gradskoj skupštini Renato Petek iz stranke Naprijed Hrvatska.

Bandić već godinama obećava i gradnju sportskog kompleksa na Sveticama. Golemi novac ulupan je i u maksimirski stadion. Još 2006. obećavali su se gradnja krovova nad zapadnom i sjevernom tribinom, uređenje prostorija i samoga stadiona. Ulupano je gotovo 800 milijuna kuna do sada. Rezultat je da prostorije stadiona prokišnjavaju, otpadaju komadi betona, a u utorak je gotovo došlo do nesreće kad je prozor sa stadiona pao na prolaz kojim često hodaju ljudi.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Veliki problem grada je i prometna povezanost. Posljednje sagrađene tramvajske pruge su ona do Dupca i do Prečkog, a nije realizirao obećanje da će napraviti prugu do Arene. Do tamo se ovih dana jedva dođe i autom jer je rotor u rekonstrukciji, a stanare obližnjih kvartova je Bandić do 2020. ostavio bez tramvajskog prometa. Nije sagrađen ni Jarunski most ni onaj na Bundeku, iako je natječaj za njih završen još 2008. godine. U najnovijoj Razvojnoj strategiji grada nema riječi o ova dva mosta, ali je planiran treći, pješačko-biciklistički most na Jarunu.

Foto: screenshot/

Na teret mu idu i optužnice u aferi Agram, gdje ga se sumnjiči da je sa svojim suradnicima pogodovao tvrtki Petra Pripuza u dodjeli poslova zbrinjavanja otpada te da je izbjegao plaćanje poreza na donacije za svoju predsjedničku kampanju.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Tereti ga se da je gradski proračun time oštetio za više od tri milijuna kuna, a državni za više od 540.000 kuna.

- On je postao pravi sinonim za korupciju s toliko podignutih optužnica i sumnji. Nema načina da mu se taj doktorat opravda - kaže Petek.

1. Grad se svako malo zadužuje

Lani su se Zagreb i Zagrebački holding zadužili 357 milijuna kuna. Prije nekoliko dana Zagreb se kod HBOR-a zadužio za 162 milijuna kuna.

2. Komunalni nered na ulicama

Barem jednom mjesečno kontejneri se ‘prelijevaju’ od smeća. Grad ponekad izgleda kao divlje odlagalište otpada. Odvoz su smanjili, a cijene dignuli.

3. Most na Jarunu i most na Bundeku

Još 2008. završeni su natječaji za ta dva mosta prijeko potrebna Zagrepčanima. Međutim, do danas nisu sagrađeni. U Razvojnoj strategiji grada do 2020. nije planiran ni jedan od tih mostova. Međutim, planiraju jedan na Jarunu, ali za pješake.

4. Neki u Zagrebu još nemaju pitku vodu

Kad su se gradile fontane kraj MSU-a, stanovnici Trnja nisu imali kanalizaciju ni pitku vodu. Danas se s tim problemom nose stanari Gornje Dubrave kojima moraju vodu dostavljati cisternama. Kanalizaciju nema ni Lučko.

5. U stadion ‘utukli’ 800 milijuna kuna

Groupama Arena u Mađarskoj, stadion na kojemu je nedavno Hrvatska izgubila, stajao je oko 400 mil. kuna. U Maksimir su dali dvostruko toliko, a stadion se raspada. Padaju kameni blokovi, prozori... Već godinama malo obećavaju obnovu, pa malo novi stadion...

6. Sveučilišna bolnica Blato

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Golemi kompleks zjapi prazan i trune. Već godinama tamo Bandić obećava bolnicu, pa zatim dječju bolnicu... I ako se presele, zgrade su u ‘banani’.

7. Žičara se konačno gradi, ali...

Žičara je, prema Bandićevim obećanjima, trebala proraditi 31. prosinca 2018., ali je na njoj tek počela druga faza radova. Ali problem je što im za to nedostaje oko 200 mil. kuna.

8. Nabavka tramvaja i gradnja pruga

Posljednje sagrađene pruge u Zagrebu su one do Dupca i do Prečkog. Od tada ni metar tramvajske pruge nije napravljen, a obećao je tramvaj do Arene. Obećao je i nabavku 60 niskopodnih tramvaja. Da, oni se nabavljaju, ali još voze oni stari i zahrđali.

9. Grad u Gradu ili treći takav projekt

Zagreb će imati Manhattan, najavio je Bandić, a zapravo reciklirao prošlogodišnji projekt ‘Zagreb na Savi’. A i to je zapravo reciklaža starog projekta iz 2008. koji se zvao ‘Grad na Savi’.