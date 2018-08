Mikro krediti pomažu brojnim ljudima da dođu do novca

FINANCIJSKE institucije koje se bave mikrokreditiranjem već su godinama prisutne u Europi. Ulaskom Hrvatske u Europsku Uniju i sve većim otvaranjem tržišta, ova vrsta usluge postala je lako dostupna i našim građanima. Između ostalog putem španjolske firme Cash-Expert S.L. www.cash-expert.com.

Mikrokrediti su kratkotrajni zajmovi manjih novčanih iznosa. Njihova prvenstvena namjena je rješavanje iznenadnih financijskih izdataka i lakše premošćivanje razdoblja između dvije plaće. Velika prednost je što za ovakvu vrstu zajma nije potreban jamac ili neki drugi instrument osiguranja, a zahtjev se predaje putem smartphonea ili računala u samo nekoliko minuta.

Foto: Antidra Procjenjuje se da oko 100 milijuna ljudi na svijetu koristi usluge mikrokreditiranja. Kako se ovi zajmovi izdaju na kratak rok i u malim iznosima, ne iznenađuje podatak da više od 90% klijenata na vrijeme i s lakoćom podmiruje obveze po ovim zajmovima.

U proteklih 10 godina, kompanije koje se bave ovim djelatnostima doživjele su rapidnu ekspanziju. Razlog tome jest i tehnološki napredak kojim je omogućeno izdavanje brzih zajmova putem računala ili smartphonea.

Tražite li brzu i sigurnu uslugu mikrokreditiranja, Cash-Expert S.L. www.cash-expert.com omogućava zajmove od 500 do 10.000 kuna s isplatom unutar 15 minuta od odobrenja zajma. Posebna pogodnost je što nema skrivenih troškova niti bespotrebnog odlaska do poslovnice. Ispunjavanjem jednostavne online prijave dođite do novca koji vam je potreban u kratkom roku kako bi vam već sutrašnji dan bio bezbrižniji.

Tema: Promo sadržaj