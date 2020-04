Mikulić: Zašto smo zatvorili taj restoran? Pa zbog ovog stola

Jučer su u Zagrebu zabranili rad japanskom restoranu Tekka. Dobili smo ekskluzivno zapisnik u kojem se vidi da je inspektor, kojem je šef glavni državni inspektor, HDZ-ovac Andrija Mikulić, restoranu zabranio rad jer je hranu dobio na visoki stol koji je bio ispred restorana, a koji nije obuhvaćen minimalnim tehničkim uvjetima. Visoki stol je slikan i u prilogu je zapisnika.

Foto: Plava kamenica/24sata.hr

Foto: 24sata.hr

Mikulić: Stol je bio na javnoj površini

Pitali smo glavnog inspektora Andriju Mikulića za taj slučaj na konferenciji za medije Nacionalnog stožera. Na koji način restorani uopće mogu raditi, odnosno dostavljati hranu? Koja je tu bila preporuka? Udruga ugostitelja dobila je rješenje temeljem kojeg je radila. Gospodine Mikuliću, koliko je restorana u Hrvatskoj zatvoreno i zbog čega.

- U Hrvatskoj imamo oko 35 tisuća ugostiteljskih objekata, od toga je u 31 objektu utvrđeno da ima nepravilnosti. Osobno sam se uključio u ovaj predmet o kojem vi sada govorite. Izdano je usmeno rješenje i stranka je pozvana u ponedjeljak u inspektorat da dostavi potrebnu dokumentaciju ako je posjeduje. Nismo objekt zatvorili jer se radilo o dostavi hrane, već jer je na javnoj površini bio postavljen stol i to se nije smjelo. Nije nam cilj ići represivno na poduzetnike, ali poštivanje zakona i zaštita zdravlja osobne su nam i primarne zadaće. Taj stol mora biti propisan i postavljen temeljem minimalnih tehničkih uvjeta. Znate za što služe javno prometne površine - rekao je Mikulić, a na pitanje je li to bilo dovoljno za zatvaranje i da malo pojasni što to točno znače 'minimalni tehnički uvjeti', odgovorio:

- Sve što je u skladu sa zakonom je moguće, sve što nije, jednostavno nije moguće. Što se tiče minimalnih tehničkih uvjeta, ovdje se radilo o tome da je netko iznio stol na javno prometnu površinu. To se ne smije. Svi koji će ispunjavati epidemiološke mjere, ići ćemo u obustavu postupka prema njima i oni će moći raditi - rekao je Andrija Mikulić, a ovako je reagirala udruga Glas Poduzetnika na Facebooku na sve ovo, objavivši fotomontažu JaZmaja koja prilično jasno pokazuje kako se hrvatska država odnosi prema poduzetnicima.

Iz Udruge Glas poduzetnika poslali su nam i dio zapisnika o zatvaranju restorana Rustica, koji je, kažu, zatvoren iz samo jednog razloga - zato što je radio.

- Ovo u potpunosti pobija bilo kakvu vjerodostojnost priče o stolu na javnoj prometnici koju je danas pričao g. Mikulić - rekli su iz Udruge Glas poduzetnika.

Tema: Hrvatska