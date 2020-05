Milaković: 'Pokazalo se to da je Vukovar iznad Ustava i zakona'

Zamjenik vukovarskog gradonačelnika iz redova srpske manjine Srđan Milaković osudio je u srijedu to što je prošlog vikenda trafostanica u vukovarskom naselju Budžak oslikana s grbom HOS-a i pozdravom "Za dom spremni", ocijenivši kako je Vukovar "iznad Ustava i zakona".

- Sliku su načinili umjetnički nastrojeni navijači Dinama, iako ostaje nejasno kakve to veze ima sa sportom, a pri tom je bila prisutna i policija koja je zadužena da ovakve simbole prijavljuje i sankcionira - navodi u priopćenju Milaković te ističe da je "novi vizualni identitet" trafostanica dobila uz odobrenje vukovarskog gradonačelnika Ivana Penave.

- Vukovar je iznad Ustava i zakona, pokazalo se to mnogo puta do sada. Ako je potrebno, potvrdit će to i čuveno premijerovo povjerenstvo sa suočavanje s prošlošću - konstatira Milaković koji ne očekuje da će policija istražiti taj slučaj, a vukovarski gradonačelnik reagirati uklanjanjem "ove sramote".

Milaković ocjenjuje da se hrvatsko društvo očito vraća u normalu jer su ponovno aktualne rasprave mogu li se fašistička obilježja isticati u javnosti.

- Oni koji mašu domoljubnom simbolima ne drže ni do zakona ni do povijesnih činjenica - tvrdi, dodajući kako je jedina novost to što su "protagonisti starog hrvatskog pozdrava izgubili saveznika na poziciji predsjednika države".

Milaković također navodi da je u međuvremenu neki sugrađanin djelomice pokrio "slavni pozdrav" jer je u noći tijekom prošloga vikenda nepoznata osoba prebojila "Za dom spremni".

