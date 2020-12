Nezavisni gradski zastupnik i gradonačelnički kandidat Renato Petek došao je svojim kombijem, u kojem je bila crvena fotelja s prekriženim natpisom "Fendi", na Zagrebački velesajam, gdje se danas održava sjednica Gradske skupštine.

Novinarima je rekao da je u kombiju, svom pokretnom uredu, nekoliko dana prevozio crvenu i žutu fotelju s prekriženim natpisima "Fendi" i porukom "Milane, odmori se - vrijeme je!".

Dodao je da će gradonačelniku Bandiću dostaviti fotelju, može birati između crvene i žute.

"Nekoliko dana ova, crvena fotelja, ali i žuta šetale su Zagrebom, obilazile su, pod navodnicima, 'razne znamenitosti', od Jakuševca, fontana, kina Europa, zlatnih WC-a. Na mnogim lokacijama se pojavila ova fotelja, koja nije 'Fendi' s jednom porukom - akcija se zove 'Milane, odmori se - vrijeme je!'. Dakle, to je akcija kojom želim poručiti gradonačelniku grada Zagreba da je Zagreb od njega umoran", izjavio je Petek.

Kaže da se zato kandidirao za gradonačelnika, da će uskoro predstaviti tim i izaći na lokalne izbore na svim razinama u Zagrebu, a građanima će ponuditi kvalitetan program.

Dodao je kako u Zagrebu postoje brojni problemi, i da će dati 'jedan slikoviti primjer'. "Svi znamo da će sljemenska žičara otprilike koštati građane Zagreba oko 800 milijuna kuna. Osamsto milijuna kuna na 800.000 građana, to je točno da svaki građanin Zagreba plaća žičaru 1000 kuna", kaže Petek.

Procjenjuje da se s 800 milijuna kuna mogu izgraditi dva mosta, koji bi povezali stari i novi Zagreb, izgraditi svu infrastrukturu za vodovod i kanalizaciju, te napraviti još nekoliko projekata, kao što su gradska knjižnica na području Paromlina, koji sad gradonačelnik planira prodati. Petek kaže da postoje velike mogućnosti, primjerice za Kongresni centar upravo na području Gredelja koji također sada Bandić želi prodati po puno nižoj cijeni nego što ga je Grad kupio.

Ustvrdio je da Zagreb stoji, a da se mora razvijati. "Točno znam što treba učiniti, jasno ću to komunicirati s građanima Zagreba. Gradonačelnik je potrošio više od 170 milijardi kuna u 20 godina i učinio je neke stvari - Bundek..., imamo nešto po čemu ćemo ga i pamtiti, postoje dobre stvari koje su učinjene. No, on više nema znanja i volje i energije očito da učini Zagreb onim što on mora biti", izjavio je Petek.

Na pitanje novinara kako komentira što su iz Grada rekli da je jučer, kada je govorio da jedan sifon na sljemenskoj žičari košta 44.000 kuna, pred novinare iznio krivi sifon, Petek je ponovno pred novinare donio sifon i u njega stavio pet novčanica od po 200 kuna, ukupno 1000 kuna.

"Tisuću kuna je iznos koji je svaki građanin Zagreba morao platiti da bi se izgradila žičara. A bespovratni ventil na žičari služi sljedećem: dakle, novac mora proći i onda kada prođe onda se postavi ventil da se slučajno ne bi vratio. A ventil ima još jednu funkciju, a to je da se smrad korupcije ne bi nastavio širiti oko projekta sljemenske žičare", izjavio je Petek.

Petek o lokalnim izborima u Zagrebu: Sudjelujem u razgovorima sa strankama ljevice i centra

Vezano za predstojeće lokalne izbore u Zagrebu, Petek je rekao da i on sudjeluje u razgovorima sa strankama ljevice i centra. Kaže da traže najbolji model za izlazak na izbore kako bi smijenili Bandića, da imaju većinu u Gradskoj skupštini i da naprave tim ljudi koji može uspješnije i odgovornije upravljati Gradom nego što je to učinio Bandić.

"U tom kontekstu i nastavit ću razgovore, za njih sam zainteresiran, a hoće li do dogovora doći, to ćemo tek vidjeti", istaknuo je Petek.

Poručio je kako se on ne bi kandidirao da smatra da postoje bolji kandidati, dodavši da će predstaviti tim neovisnih stručnjaka.

Na pitanje postoji li mogućnost da se povuče iz kandidature ako dođe do dogovora, Petek kaže da će to tek vidjeti, kada razgovori uđu u jednu ozbiljnu fazu.