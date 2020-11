Petek o Bandićevoj žičari: 'Nije ono što su Zagrepčani trebali dobiti, a uz to je još skuplja!'

Ova žičara nije obična žičara, ona ipak ima i neke dodatne funkcije, a najistaknutija je da je ona mega stroj za izvlačenje novca iz gradskog proračuna, objasnio je Renato Petek

<p> Kandidat za gradonačelnika Zagreba i nezavisni gradski zastupnik Renato Petek ustvrdio je u petak da je nova sljemenska žičara nova afera zagrebačkoga gradonačelnika Milana Bandića.</p><p>- Ovaj objekt izgleda kao žičara, vozit će ljude na Sljeme kao žičara, no to nije ona žičara koju su Zagrepčani prema projektu trebali dobiti - rekao je Petek i dodao kako žičara nema kvalitetu koja je prema svim stavkama projekta trebala imati - od materijala i razine protupožarne zaštite i hidroizolacije do platoa ispred ulaza u Donju postaju i ukrasnoga zelenog zida.</p><p>No, istaknuo je, zbog toga, žičara nije jeftinija, nego znatno skuplja.</p><p>- Projekt je poskupio koliko je maksimalno mogao sukladno osnovnom ugovoru, gotovo 30 posto, kako se prema zakonu ne bi morao ponoviti natječaj - ustvrdio je Petek na izvanrednoj konferenciji za novinare na parkiralištu Donje postaje nove sljemenske žičare.</p><p>Dva osnovna ugovora (oprema i građevinski dio) poskupjela su s 411,1 milijun kuna na 514,6 milijuna kuna. Kada tu dodamo i dodatne troškove po drugim fazama žičare od 93,2 milijuna kuna te kamate od 112,3 milijuna kuna koje ćemo morati platiti po kreditu kojim je financirana žičara, Petek je rekao da se doseže iznos od 709,1 milijun kuna, koliko će projekt stajati, i to bez podatka na koliko je faktura ZET platio PDV.</p><h2>'Skuplja je od 100 milijuna eura'</h2><p>- Žičara je definitivno, već sada, skuplja od 100 milijuna eura - ustvrdio je Petek i napomenuo da su se za taj novac mogla izgraditi dva mosta ili 10 škola i pet vrtića, ili svima osigurati priključke na vodovod i kanalizaciju, ili izgraditi novu vodoopskrbnu infrastrukturu kako ne bismo imali gubitke pitke vode od 50 posto na dan, ili kongresni centar, novu gradsku knjižnicu i muzej.</p><p>- Ova žičara nije obična žičara, ona ipak ima i neke dodatne funkcije, a najistaknutija je da je ona mega stroj za izvlačenje novca iz gradskog proračuna. Do sada su se na brojnim projektima Bandićevi prijatelji, rodbina i partneri posluživali iz zagrebačkog proračuna kao iz bombonijere, a na žičari su uzeli cijelu tvornicu slatkiša - ustvrdio je Petek.</p><p>- Najveći dio slatkiša izvan osnovnog ugovora - 90 milijuna kuna - kroz anekse dobila je tvrtka GIP Pionir gospodina Prelevića, koji prijateljuje s gradonačelnikom Bandićem 30-ak godina i surađivao je na brojnim projektima - od Radničke ceste do izgradnje zgrada i stanova. Stan u kojem Bandić stanuje i dio onih drugih stanova koje, prema mišljenju Vrhovnog suda, koristi izgradila je poslije zamjene zemljišta s Gradom neka od tvrtki povezanih upravo s Prelevićem - istaknuo je.</p><p>Petek je ocijenio kako, prema osnovnom ugovoru, do poskupljenja nikada nije smjelo doći i u Gradu ih nisu smjeli priznati.</p><p>- No, sve je to potpisano, od samog Bandića koji potpisuje sve ugovore anekse, do dokumenata što potpisuju osobe koje su bile delegirane ispred Grada Zagreba, a potom i pročelnici, a mišljenja su dali projektanti, kao i oni koji su obavljali nadzor - rekao je.</p><p>Petek je također rekao kako će se o projektu sljemenske žičare tek sada, u prosincu, detaljno raspravljati na sjednici zagrebačke Gradske skupštine budući da će, na prijedlog njegova Kluba nezavisnih zastupnika, Bandić dati izvješće o tom projektu, </p><p>- Sada je Bandić na redu da preda sve račune, a potom bi se, prema mom mišljenju, posla trebali uhvatiti inspektori, DORH i USKOK. Tako da vjerujem da Bandićev vjerni koalicijski partner Plenković u kabinu ove žičare za Novu godinu neće ući - poručio je Petek.</p>