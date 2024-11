Milanovć u lovu na potpise: 'Nema više, ovo je zadnji tango'

Zoran Milanović u Čakovcu je počeo s prikupljanjem potpisa birača u kampanji za reizbor, a nastavlja s prikupljanjem u Varaždinu i u Zagreb.

- Uz Međimurje sam i osobno i politički dosta vezan, zato sam odabrao na početku Čakovec, kao “good luck”, sreća. Volim sve gradove, ali ima puno godina da sam odavde kretao u političke kampanje. Ovo je zadnja. Nema više, ovo je zadnji tango - rekao je o razlozima za početak prikupljanja potpisa u Čakovcu. Kaže da ne zna hoće li već danas prikupiti dovoljno, ali i da će nekoliko dana obilaziti Hrvatsku.

Komentirao je i prethodnike (Josipović i Grabar Kitarović) koji nisu obranili svoj prvi mandat.

- Nisu imali slogan “Predsjednicu za predsjednicu”. Tko im je kriv? Što mogu reći. Nisu, da. Nisu. Vjerujem da ću ja dobiti povjerenje za još pet godina i to je to. Ono što je bilo ranije, bilo je ranije. Pet godina je iza mene. Tko je zadovoljan onime što sam radio, ukazat će mi podršku. Neće svi, ali to je tako u životu, ne mogu te svi podržavati - rekao je i dodao da protukandidata ima dovoljno.

- Prvi put ne razmišljam o tome, zaista. Ankete pokazuju svašta, kao i u svijetu. Pa potpuno promaše, kao u Rumunjskoj. Kod nas je to “tu negdje”, ali ne treba se u to potpuno pouzdati. Dalje je sve pitanje povjerenja između tebe i ljudi. Poput drugih ću obilaziti Hrvatsku, no ne kao u prvoj kampanji. Druga je pozicija, oni koji me žele zamijeniti neka govore, a ja sjedim na obali rijeke i gledam. U pet godina sam, tijekom vremena, govorio puno i tko je to prepoznao i podržavao, vjerujem da će podržavati i dalje. Vjerujem da će broj onih koji me podržavaju biti veći i da ću pobijediti.- rekao je na pitanje o tome koga smatra najozbiljnijim protukandidatom te pričao o odnosu s Plenkovićem.

- Ako im je ovo što gledaju, dobro… Ova bruka, sramota i ponižavanje izvršne vlasti, koju gledamo već godinama… i opet nakon novih izbora. Ovo s izbori za predsjednika ili predsjednicu. Dužnost koja, prema Ustavu, ima relativno ograničene ovlasti, ali ih ima. Ima značajnu simboličnu ulogu, ali ide se do kraja. Ne možeš se provući s 30 i nešto posto glasova. Moraš dobiti više od 50 posto. Kad netko to dobije, onda onaj koji obavlja izvršnu vlast, to mora uzeti u obzir. Počeo sam mandat s dobrom vjerom i pokazivao to na mnogo načina, ali nije išlo - kaže.