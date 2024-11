'Kakve to ima veze sa mnom?'. Milanović se nastoji oprati od afere u zdravstvu njegove Vlade

"Kakve to veze ima sa mnom?".

Nije to izjava Andreja Plenkovića.

Tako je Zoran Milanović odgovorio na pitanje o spornoj nabavi ECMO uređaja od aktualnom aferom zahvaćenog poduzetnika Saše Pozdera u mandatu njegove Vlade.

Na podsjećanje novinara kako je i 2014. godine SDP-ovo Ministarstvo zdravstva nabavilo 35 uređaja, Milanović je u intervjuu na HTV-u odgovorio: "Bilo je povjerenstvo, koliko se sjećam, u Ministarstvu zdravstva. Oni su tražili da se nabavi 40 ECMO aparata. To je bilo jako puno. To je bilo po meni previše, ali nisam na kraju nikada uspio dobiti za mene zadovoljavajući odgovor".

"Neka to objasni osoba koja o tome priča. Što bi ja o tome imao reći nakon 10 godina", kazao je Milanović i zaključio: "Kakve to veze ima sa mnom?".

Isti pristup

Isti odgovor Milanović je davao i u vezi slučaja Tomislava Sauche, predstojnika njegova ureda, koji je nedavno pravomoćno osuđen u aferi Dnevnice.

Isto je tvrdio i povodom optužbi da je HBOR u vrijeme njegova mandata u Vladi dao kredit supruzi njegova, sada pokojnog brata.

Isto je tvrdio i u vezi optužbi protiv vukovarskog gradonačelnika Željka Sabe, kasnije i pravomoćno osuđenog zbog trgovanja utjecajem i kupovine vijećnika.

A pravio se i da optužnica protiv njegova ministra zdravstva Siniše Varge zbog toga što je prijatelju namjestio poslove vrijedne 1,3 milijun kuna, pa podijelio novac, nema nikakve veze s njim.

Kao Plenki

Nije li to najlakši mogući odgovor?

I nije li to pristup koji postojano koristi Andrej Plenković kad god u njegovoj vladi eksplodira nova afera? To nema veze s njim, to se njega ne tiče, nemojte njega ništa pitati o tome, pitajte ga samo o velikim uspjesima.

Smije li uopće Milanović zvučati kao Plenković?

Saša Pozder očito povezuje i spaja bivšeg i sadašnjeg premijera. I Pozder je radio s Milanovićevim i Plenkovićevim ministrima zdravstva, Rajkom Ostojićem i Vilijem Berošem. Plenković tvrdi da nije imao pojma po Beroševim aktivnostima, kao što Milanović danas govori da nabava 35 ECMO uređaja 2014. godine, kad su mnogi upozoravali da je to apsolutno previše, nema veze s njim.

Hrvatska udruga bolničkih liječnika, doduše na čelu s Trpimirom Golužom, upozoravala je tada da se većina uređaja uopće ne koristi ni godinu i pol nakon kupnje, te da je država oštećena za više od 20 milijuna kuna.

Priznao da je znao

"To je bilo po meni previše", kaže danas Milanović, "ali nisam na kraju nikada uspio dobiti za mene zadovoljavajući odgovor".

Priznao je, dakle, da je znao za spornu nabavu. Priznaje da je tražio odgovor. Da je bio upoznat s time. Očekivalo bi se da je kao premijer izgurao taj problem do kraja i izvukao aferu na čistac. Ali danas kaže: "Kakve to veze ima sa mnom?". Nakon što je njegov zadnji ministar zdravstva Siniša Varga zaglavio u vlastitoj aferi.

SDP danas zbog afere Beroš-Petrač traži odlazak premijera Plenkovića. A što ako Plenković uzvrati bivšoj Milanovićevoj stranci, onoj koja podržava Milanovića u pohodu na drugi mandat, istim riječima: "Kakve to veze ima sa mnom?".

Je li to prihvatljiv argument?

Nije prijavio slučaj

Deset godina kasnije Milanović nije priznao da je trebao tada izgurati cijeli slučaj do kraja, da je možda mogao prijaviti slučaj istražnim tijelima, naročito nije priznao da je ta nabavka - koja nije poprimila razmjere afere, kamoli istrage - bila njegova politička odgovornost. Upravo ono što oporba sada traži od Plenkovića: da snosi političku odgovornost za ono što se događalo u njegovoj Vladi, u njegovu Ministarstvu zdravstva.

Pa tako imamo Plenkovićeve dvije afere, Kujudžićevu i Beroševu, i Milanovićeve dvije afere, Ostojićevu i Varginu, u istom ministarstvu.

Milanovićev problem

To je za Milanovića sada problem: ako se bori protiv korupcije, ako se predstavlja kao lider opozicije, ako se predstavlja kao predsjednik koji je protuteža ovakvom HDZ-u, ako se od njega očekuje da proziva, kritizira i kontrolira Vladu, onda ne može tako lakonski odbacivati vlastitu političku odgovornost za afere njegove Vlade.

"Mene ne zanimaju javne nabave, mene ne zanimaju ECMO-aparati", kazao je Milanović na HTV-u. "Mene ne zanima prostor novca, sile i utjecaja kojim HDZ gospodari, netko je rekao - kao hobotnica".

Vjerojatno ga sve to ne zanima kao sudionika ili aktera, ali sigurno ga mora zanimati kao predsjednika države koji po Ustavu vodi nadzor nad funkcioniranjem institucija. A o političkom utjecaju u borbi protiv korupcije da se i ne govori.

Afera Beroš-Petrač mogla je Milanoviću doći kao naručena u kampanji za drugi mandat. Sad govori da ga to ne zanima. Dok se nastoji oprati od vlastitog političkog nasljeđa.

HDZ mu to sigurno neće zaboraviti. Čak i ako će mu birači oprostiti.