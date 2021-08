U Oluji je bilo članova lijevih, desnih i skroz desnih stranaka. Nema govora o bojkotu, to je nacionalna proslava. Pojedinci mogu izraziti nezadovoljstvo, ali ne bi bilo primjereno da generali koji su sudjelovali u akcijama bojkotiraju Oluju na takav način. Predsjednik je izabran većinom građana i ima legitimitet. Ima osebujan stil, možda nekad ispadne čudno, ali dosta pogađa probleme našeg društva, rekao je Pavao Miljavac, predsjedni, Hrvatskog generalskog zbora, gostujući u emisiji N1 televizije.

Podsjećamo, pojavile su se informacije da će neki generali bojkotirati Milanovićev prijem u Kninu.

- Poziv predsjednika Milanovića dobili smo relativno kasno. Problem je bio oko organizacije, prijevoza i smještaja, no to je riješeno i danas, s trojicom generala, idem u Knin. Problem je bio logističke, ne političke prirode - rekao je Miljavac i dodao da ga je predsjednik Zoran Milanović osobno nazvao:

- Rekao mi je da nagodinu on preuzima organozaciju, da novac ide iz državnog proračuna. MORH i ministar obrane preuzeli su organizaciju, zašto je došlo do kratkog spoja, ne bih u to ulazio - rekao je.