Milanović šokirao izjavom: 'Habijan je gej. Nije čovjek u ormaru, pa on normalno živi'

Predsjednik Republike Zoran Milanović danas boravi u Splitu gdje je bio na na svečanoj primopredaji dužnosti zapovjednika Hrvatske ratne mornarice nakon čega je dao izjavu za medije.

Komentirao je mogućnost uvođenja vojnog roka.

- Za vojni rok – o tome treba razgovarati. To nije jednostavno. Koliko je to ljudi, jesu li samo muškarci, gdje ih smjestiti… Moguće je vratiti, ali vrlo komplicirano i onaj tko to predlaže treba dati detalje. To je legitimna tema - rekao je Milanović, prenosi N1.

Osvrnuo se i na izmjene Kaznenog zakona.

- Plenković bi htio hapsiti one koji objave podatke iz istrage. Podsjetit ću vas, istraga je bila tajna iz nekog razloga. Ta aura fascinacija tajnosti je maknuta. Zašto DORH nikad dok je mogao nije pokrenuo postupak progona onih koji dilaju medijima? Zato što je to radio DORH, morali bi tužiti sami sebe. Evo Plenkovića, enter Plenković. Zašto je on za represiju da javnost sazna? Sve što znamo o muljažama njegovih ljudi znamo jer su podaci iz istraga curili. Tko god dođe pod udar tog zakona, ja ću ga pomilovati! - rekao je Milanović.

Dodaje da novinari po tom zakonu ne mogu odgovarati i ne mogu biti ni poticatelji.

- Neće ih optužiti, ali će ih maltretirati, tjerat će strah u kosti. To je 2024., Hrvatska je nazadovala od Sanadera u svemu - dodao je.

Milanović je komentirao i golišave Instagram fotografije novog ministra Damira Habijana.

- Pa ok, Habijan je gej - rekao je Milanović.

Rekao je i kako on živi normalnim životom i da zna da je Habijan gej, te da nema ništa protiv toga.

- I moja žena je išla na Pride - dodao je.

- To su pitanja osobne intime, osobnih opredjeljenja, je li netko gej ili nije. Habijan je gej. Nije čovjek u ormaru, živi normalno - rekao je Milanović i ponovio da je i novi francuski premijer gej.

Osvrnuo se i na izbore koji dolaze ove godine.

- Ove godine su jedni važni izbori – izbori za Hrvatski sabor. Europarlamentarni izbori nisu važni izbori za RH ni za jednu zemlju. Predsjednički isto nisu važni kao parlamentarni i dolaze nakon svega. Opet moram reći, ovo što jedan čovjek izvodi, jedan čovjek a ne cijeli HDZ, bezobrazna je privatizacija vlasti i politike izbornog procesa u vlastitu korist koju Hrvatska nikad nije vidjela i pitanje je hoće li opet - rekao je Milanović.