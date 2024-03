Milanović: 'HDZ treba maknuti s vlasti! Sad moram biti grub, ali kao premijer bit ću sućutan...'

Zoran Milanović daje izjave u Puli. Započeo je presicu o HDZ-u, utjecaju SDP-a, Miloradu Dodiku i HDZ-u BiH... - Kad se konji sedlaju, digne se dosta prašine i bude gušenja i kašljanja, ali to ne znači da je IDS bio bilo kakva meta - kaže Milanović. Komentirao je potom SDP. Kazao je da je, dok nije bio u stranci, njegov utjecaj na SDP "sveden na apsolutnu nulu, ledište". Tako je, kaže, sve do danas, a dodao je i da se sa šefom SDP-a Peđom Grbinom do sada nije vidio ni čuo mjesecima, osim za blagdane.

Dodao je da "HDZ treba maknuti s vlasti". "Tko god nije vidio problem u tome kako je Hrvatska dobila državnog tužitelja, ja mu se čudim. Ili ne razumije ili ima interese i pristaje na svaku vrstu poniženja", rekao je Milanović, koji je potom nastavio govoriti o izboru glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića.

- Način na koji je Turudić postao glavni državni odvjetnik, a ne kotlovničar na parobrodu, je strahovit. Treba resetiranje, nešto novo. Svi koji tako razmišljaju su moji ljudi. Mogu obećati da ću biti onakaav kakav sam bio kao premijer, oštar, ali sućutan. Sad moram biti nekad i grub jer je količina bijesa tako nagomilana - zaključio je.

Milanović kaže kako je za Plenkovića “game over”, da neće sačuvati europsku fotelju...

