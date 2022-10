Milanović: Plenković dolazi kao frustrirani ćaća. Hrvatski vojnici nisu školovani da vode tuđi rat

Predsjednik Zoran Milanović u srijedu je u Splitu na sjednici Ekonomskog savjeta pod nazivom "Analiza ekonomske situacije u 2022. u Republici Hrvatskoj i očekivani ekonomski trendovi u sljedećoj godini", nakon koje je komentirao Plenkovićevu izjavu da je zgrožen oko Milanovićeva stava o obuci ukrajinskih vojnika u Hrvatskoj.

POGLEDAJTE VIDEO

- Zgroženost ucviljene babe. Ma ja sam zgrožen što je on kralj lopova, a on je zgrožen time što sam rekao da neću dopustiti da se Hrvatska uvuče u rat. Mi smo u ratu preko NATO-a s Rusijom. A tko je ruski čovjek, sitna metoda...ja sam rekao gdje je to naučio...u ovoj situaciji je to opasno. Tuđman to ne bi nikad radio, pa jesam ja Rusiji predao Agrokor ili Plenković tko je onda ruski čovjek. Ja ovdje štitim hrvatsku mladost. Neću dopustiti da ljudi koji gledaju samo svoje interese uvlače u bilo što što je minimum solidarnosti. To nije naš rat - kazao je Milanović.

- Hrvatski vojnici nisu školovani da bi vodili tuđe ratove. Ovo nije u našem dvorištu. Ponašamo se civilizirano to je sve. Ako ovo nije rat, onda ni Hrvatska nije bila u ratu. Ovaj rat nije nikad objavljen, ali je rat koji je vojnički izazvala Rusija, a Zapad se formirao u svemu osim u tome da šalju ljude - rekao je i dodao da neće dopustiti da šačica šarlatana, kojima su samo njihovi interesi bitni, uvlači Hrvatsku u bilo što osim ono što je potrebno.

- Hrvatska, dok sam ja predsjednik neće sudjelovati u tome. Hrvatska će pokloniti Ukrajini 14 helikoptera? Što ćemo dobiti zauzvrat? To košta. Traže moje mišljenje, a o tome ne odlučujem. Od mene nećeš dobiti pro forma mišljenje dok mi o tome ne daš sve podatke. A on je zgrožen? Ja nisam zgrožen, Plenkovićevo ponašanje je dosljedno....on dolazi kao frustrirani ćaća, dođe doma, izbeštima ženu... - dodao je Milanović.

- Teoretski je moguće da me zaobiđu dvotrećinskom većinom, ali na meni je da opozorim na retardiranost takve politike. Tko glasa za to, za mene nije normalan u ovoj situaciji. Ukoliko hrvatski instruktori, koje nemamo ni za sebe, krenu učiti vještinama Ukrajince koji već osam mjeseci krvavo ratuju i imaju znanje veće od Amerikanaca bilo gdje, tu govorim o smislu ove parade. To je farsa. Politički gledano, ne želim da se Hrvatska vojska aktivno veže s tim - dodao je Milanović.

Na pitanje oko pisanja ruskih medija o njegovoj izjavi kaže:

- Rusi neka pišu što žele. Ja gledam hrvatski interes. Ovi ljudi s kojima sam danas razgovarao ne smiju biti opterećeni bilo kakvim ratom. Rat se vodi na teritoriju treće države, koja nije članica NATO-a, novcem i opremom sredstvima dviju najvećih članica NATO-a, ali i ostalih, dalje od toga neće moći - poručuje.

Najčitaniji članci