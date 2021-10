Hrvatski predsjednik Zoran Milanović istaknuo je u subotu na obilježavanju 30. godišnjice osnutka "Samostalnog zrakoplovnog voda Osijek" kako je Hrvatsku 1991. godine, kada je bilo najteže, obranilo malo dobrih ljudi i da istinu o tome danas treba govoriti onima koji tada nisu bili rođeni.

Na obilježavanju 30. obljetnice osnutka osječkog Samostalnog zrakoplovnog voda u sportskoj zračnoj luci Osijek-Čepin, predsjednik Milanović podsjetio je kako je na jučerašnji dan 1991. godine Hrvatsku proglasila neovisnost, što je i dan osnivanja ovog samostalnog voda.

Ističe kako su postrojbe osnovane u jesen 1991. godine činili ljudi koji su obranili Hrvatsku od nasrtaja, te divljačkoga ubilačkog napada.

To su ti malobrojni ljudi, a ovi koji su letjeli, to je posebna sorta ljudi, o kojima ne mogu govoriti nego sa strahopoštovanjem, poručio je predsjednik Milanović.

To trebamo znati i ponavljati, ne zato da nam drugi ne bi pisali povijest, jer im je to uzalud, zato što mi znamo istinu, da je Hrvatsku, kada je bilo najteže, obranilo malo dobrih ljudi. To treba govoriti djeci, i onima koji tada nisu bili rođeni i koji, nadam se, žele ostati u Hrvatskoj i graditi je. To je pitanje duga časti i kulture srca nas kao nacije i kao građana, istaknuo je predsjednik Milanović.

Osječki gradonačelnik Ivan Radić rekao je kako su članovi osječkog Samostalnog zrakoplovnog voda u prvim danima agresije na Hrvatsku odigrali presudnu ulogu u stvaranju hrvatskih zrakoplovnih postrojbi. Podsjetio je kako su letjeli u avionima, koji ni po jednoj osobini nisu bili borbeni, i u takvim avionima obavili više od 30 borbenih i humanitarnih letova, s ciljem pomoći tada napadnutom Vukovaru.

Osječko-baranjski župan Ivan Anušić istaknuo je kako je potrebno govoriti kako se Hrvatska obranila 1991. godine, posebice o ljudima koji su to radili u noćnim letovima, bez prave navigacijske opreme, pokušavajući pomoći onima kojima je to bilo najpotrebnije, pri čemu su četiri pripadnika voda izgubila živote.

Trebamo učiti generacije koje dolaze kako smo obranili Hrvatsku, ne dozvoliti da nam drugi pišu i revidiraju povijest te tako omalovažavaju sve one koji su branili Hrvatsku, poručio je Anušić.

U spomen na poginule branitelje vijence kod spomen-obilježja "Krilo" položili su članovi njihovih obitelji, izaslanstva predsjednika RH, državnih i lokalnih vlasti te udruga iz Domovinskog rata.

Predsjednik Milanović prethodno je u Osijeku nazočio otvorenju Jesenskih igara poletaraca Regije Istok, što je nacionalna aktivnost Saveza izviđača Hrvatske, koju organizira osječki Izviđački klub "Javor".