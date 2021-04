Na Šeksovu zamisao da mu najprije navuku luđačku košulju, a potom daju cipelu (u kojem slučaju bi čelo države privremeno preuzeo Gordan Jandroković), Zoran Milanović se, kažu naši izvori, zadovoljno nasmiješio. U za njega taktički teškoj situaciji to bi, računa predsjednik, mogao biti preokret u njegovu korist: “impeachment” u Saboru nema šanse za uspjeh, ali ako bi nekim čudom i uspio, Milanović bi posegnuo za dva rješenja. Jedno je nova kandidatura (koja bi mogla biti upitna ako bi Vladi skloni psihijatri prihvatili Šeksovu dijagnozu (on je Milanoviću dijagnosticirao “koktel određenih poremećaja, paranoje, shizofrenije...”) ili Jandrokovićevu, malo blažu (“osoba očitog poremećaja ponašanja i vjerojatnog poremećaja ličnosti”).

Druga opcija je formiranje nove stranke i izlazak na parlamentarne izbore. Sve to, dakako, uvjetno.



Konzultacije o smjeni Milanovića zbog neubrojivosti trajale su očito cijeli prošli vikend. “Sumnjam da bi Šeks na svoju ruku i bez konzultacija rekao kako je Milanović lud”, rekao nam je u nedjelju bivši čelnik HDZ-a. “Njemu je suviše stalo da ostane u orbiti da bi riskirao svoju poziciju takvim soliranjem. To je ozbiljna izjava. Pa vidite da je prije njega nešto slično rekao i Gordan Jandroković.” Vladimir Šeks opisao je plan koji je očito bio na stolu:

“U postupku gdje se utvrđuje privremena spriječenost predsjednika da obnaša svoju dužnost prvo se provodi psihijatrijsko vještačenje o ubrojivosti. Istodobno DORH bi trebao provesti izvide, da se izvidima utvrdi kaznenopravna odgovornost - prijetnje, ucjene, nasrtaj na ustavni poredak”. Pritom je vjerojatno mislio na poruke iz Pupovčeva mobitela, prema kojima je Milanović od Pupovca i Kajtazija tražio da podrže izbor Zlate Đurđević, te na postupak kandidiranja gospođe Đurđević na čelo Vrhovnog suda.

Čak i ako bi psihijatri potvrdili jednu od Šeksovih dijagnostičkih pretpostavki, Milanović ne bi nužno bio spriječen obavljati dužnost. “Većina shizofrenih bolesnika”, kažu stručnjaci, “uz redovito uzimanje lijekova živi ispunjeno i produktivno - zapošljavaju se, osnivaju obitelj, ostvaruju prijateljske veze”. Shizofreniju karakteriziraju jasni simptomi. “Pozitivni simptomi su sumanute ideje, smetnje i poremećaji mišljenja, halucinacije te čudno ponašanje. Sumanute ideje su lažna uvjerenja ili zablude nastale na nerealnoj osnovi, tj. nemaju podlogu u realnoj životnoj situaciji, pa su nedostupne korekciji. Na primjer, oboljela osoba vjeruje da ju netko iz susjedstva uhodi, pokušavajući zavladati njome. Shizofreni bolesnik može imati različite smetnje mišljenja: ponekad mu misli vrlo brzo skreću od jedne ideje na drugu, bez jasna slijeda i povezanosti, ili su mu misli ‘blokirane’.”



“Negativni simptomi shizofrenije su gubitak sposobnosti osjećajnog doživljavanja i izražavanja, gubitak energije, volje i inicijative, gubitak sposobnosti uživanja i zanimanja za dotadašnje aktivnosti, teškoće koncentracije. Shizofreni bolesnik je emocionalno povučen iz svoje okoline.” Paranoja izgleda drukčije. “Paranoja (grč. - ludilo ili bezumnost) je neizlječiva duševna bolest sa sumanutim idejama proganjanja i idejama umišljene veličine. Osoba koja pati od ove bolesti proživljava tjeskobu i strah uzrokovan iracionalnim idejama, odnosno nesposobnošću razlikovanja mašte od stvarnosti. Obično se pod tim podrazumijevaju psihopatološki simptomi vezani uz vjerovanje neke osobe da su on ili bliske osobe meta zavjere, zbog čega se kao jedan od sinonima za paranoju koristi i izraz manija proganjanja.”



Milanović ne izgleda tjeskobno, naprotiv, vrlo je prpošan, ne doima se povučeno, ne fali mu energije, ne doima se kao meta urote (naprotiv, on sebe vidi kao orla i sokola, u čemu ima naznaka uvjerenja o vlastitoj veličini) niti žrtva proganjanja (tko će proganjati orla?). No na pitanju izbora Zlate Đurđević za predsjednicu Vrhovnog suda možda ne razlikuje stvarnost od mašte – ali to što nije paranoik, ne znači da mu ne rade o glavi. Kao i on njima...



Andrej Plenković, naša je prosudba, nije baš promišljeno postupio pustivši Šeksa da prvi spomene opoziv. Šeks je krajnje nepopularan lik na cijeloj sceni, od ljevice do desnice. Onda je isto ponovio Bačić (“razgovarali smo na HDZ-u”), pa je to na kraju prisnažio i on sam, ali ih je ipak korigirao, prebrojivši ruke u Saboru (“o tome se može razgovarati, ali...”) Milanović je samo to čekao jer mu je ovaj manevar otvorio širok prostor za napade. “Predsjednik proteklih mjeseci uopće nije napadao Vladu”, kaže izvor blizak Pantovčaku. “Bio je prilično ambivalentan prema vidljivim problemima kaosa zbog cijepljenja, korumpiranih ministara, nabavke cjepiva, dugova veledrogerijama… Šutio je. Sad više neće. A tu Plenki ima mek trbuh…”



Što premijer može učiniti? Kao i na primjeru Zakona o sudovima, koji je derogirao ovlasti PRH, tako će udariti i na druge predsjednikove ovlasti (vanjski poslovi, obrana i tajne službe).



“Već sad ministar obrane Banožić pokušava izvesti sitne diverzije koje se odnose na servisiranje zadaća koje zapovijeda PRH. Ništa prevažno, ali pokazuje raspoloženje Plenkovićevih ministara”, dodaje naš izvor pa kaže: “Vratimo se načas Zlati Đurđević. Milanović je doveo Plenkija do toga da zastupa interese tipova poput Sesse, Turudića ili možda svih korumpiranih sudaca. S druge strane stoji pravna stručnjakinja, bez ikakvih repova, osim što je možda krive nacionalnosti. To je drugi Plenkijev faux-pas. I s pozicije političkih promatrača zvuči ludo opozvati šefa države zbog verbalnog napada na Pupija.”



Plenki je napao ono što on vidi kao neprincipijelnu koaliciju. Prije svih Most. “Glume nekakvu klerikalnu desnicu, a u biti su za predsjednika, koji dolazi s lijevog spektra. Tu mislim na Most. To njihovi birači moraju znati. Ja se pitam, gospodine Grbin, Klisović, Miljević, zašto šutite. Odobravate li ovakve divljačke i vulgarne napade na Pupovca? Da vas čujem, zucnite”, rekao je Plenković. “Riječ je”, dodao je, “o političkom divljaštvu ispod svih razina komunikacije i vrijeđanje svih koji imaju drukčije mišljenje. To je neprihvatljivo. A posebno ako to javnost podržava, to je ona katastrofa. Ja se nadam da je takvih malo jer je to talog društvenih mreža, jer je to podloga za govor mržnje.” Čini se da je premijer pogriješio u procjeni raspoloženja javnog mišljenja.

Podršku kakvu ovih dana na društvenim mrežama i u komentarima čitatelja na najutjecajnijim portalima doživljava Milanović nismo vidjeli od Tuđmanovih i Mesićevih dana (rječnik mu pomalo i podsjeća na njih dvojicu: dok je Tuđman govorio o oporbi kao “stoci sitnog zuba”, “zelenim, žutim i crvenim vragovima”, Mesić se nije libio govoriti o “seronjama”, a s Pantovčaka je otišao tako što je u zadnjem intervjuu Novoj TV skinuo mikrofon i rekao: “Dosta mi je više ovih sranja”). Desnica je u ekstazi zbog toga što Milanović napada “komuniste”, “udbaše” i Pupovca; predsjedniku isporučuju salve čestitaka. Centar i ljevica, “domobrani” skloni austrougarskim formulama reda, oduševljeni su jer je Milanović onemogućio reizbor Đure Sesse na čelu Vrhovnog suda, institucije koja u ladici drži predmet “zločinačke organizacije”, što bi, bude li presuda negativna za HDZ, karamboliralo ovu stranku. Do javnosti se probila i informacija o okolnostima famoznih paragrafa zakona koji propisuju “javni poziv” za čelnika Vrhovnog suda. Tu je klauzulu dodala HDZ-ova većina (koristeći se preporukom Greca) kako bi onemogućila Kolindu Grabar Kitarović u predlaganju Ivana Turudića na čelo Vrhovnog suda. “Plenki je podcijenio ogorčenost građana pravosudnom kaljužom”, rekao nam je drugi iskusni političar iz SDP-ove galaksije. “Ljudi kipte od gnjeva. On ima većinu u Saboru, na glasanju o Đurđevićki pridružit će mu se suverenisti, Škoro, i to je nesavladivo. No to mu sigurno neće biti dobro za reputaciju”. A s Milanovićem se dogodilo čudo – u zadnjim anketama na internetu, u kojima se javio golem broj građana, u pravilu je oko 80 posto njih bilo na njegovoj strani. Razlog je, čini se, u tome da građani ove zemlje nezadovoljstvo ne iskazuju na ulici nego virtualno. Sad su našli “vox populi”, svog zastupnika. Milanović je postao “L’Ami du peuple”, “prijatelj naroda”, kako se zvalo čuveno jakobinsko glasilo koje je uređivao Jean Paul Marat, poznat po žestini. “Između Milanovića i naroda”, reklo bi se, više nema posrednika – ali atraktivna jezična figura ipak nije istinita. Postoje posrednici i vrlo su važni, to su Sabor i Vlada. Za Milanovića je sad ključno da Zlata Đurđević ne odustane od kandidature, premda se čini izvjesnim da će sagorjeti kao Ivana Orleanska. Glasanje u Saboru bi, naime, natjeralo – i na to Milanović računa – na istu stranu Plenkovića, Pupovca i Zekanovića, što bi raskrinkalo ono što on vidi kao “neprincipijelnu koaliciju”, koja stoji na putu čestitoj Zlati Đurđević, spremnoj na pogibiju radi interesa čistog pravosuđa. To nikome iz te koalicije ne bi donijelo dobra. Oni će uspjeti onemogućiti izbor Đurđević, ali pobjeda će biti Pirova – “još jedna takva i gotovi smo...”



Kakav je proceduralni izlaz. Jedan bivši predsjednik Vrhovnog suda rekao nam je kako se stvar može ponavljati u nedogled jer Zakon ne propisuje što ako postupak izbora u Saboru ne uspije. U tom slučaju se, slijedi iz izjave Miroslava Šeparovića, poseže za teleološkim ili svrhovitim čitanjem zakona, odgoneta se koji je njegov smisao. A smisao je da se predsjednik Vrhovnog suda izabere. Kako? Očito u novom pozivu, na koji Milanović može opet kandidirati istu osobu – nigdje ne piše da to nije moguće. “S druge strane, sudac Mrčela može mijenjati Sessu samo do nove godine, kad prema planu rada predsjednik suda mora izabrati svog zamjenika. Ne može zamjenik izabrati zamjenika, a ovlast zamjeniku istječe krajem godine. U tom slučaju nastaje ozbiljna ustavna kriza...”, kaže naš sugovornik.

Andrej Plenković nastupa s pozicije fanatika zakona. Svi se dobro sjećamo silovitog bogaćenja pojedinaca iz grupe Borg, koji su pod njegovim okriljem napisali zakone prema kojima su mogli angažirati ortake (“povezana društva”) na milijunskim poslovima. Svi smo vidjeli i kako je Martina Dalić – čiji je slučaj DORH riješio za nekoliko dana - za taj posao i “primanje metka” umjesto Plenkija nagrađena milijunskim bingom, čelnim mjestom u Podravci. Vidjeli smo kako je branio i brani Lovru Kuščevića, Milana Kujundžića, Gorana Marića... “Reci kaj bi ti štel biti” Tušeka opisao je kao “neopreznog”, a Zlatu Đurđević diskvalificira zbog toga što je rekla da će se javiti na poziv. Čudno.

U nekim trenucima Plenković je, govoreći o problematičnim ljudima iz svoje stranke i vlade, podsjećao na postulatora kauze (tako se zove čovjek koji nadgleda postupak imenovanja blaženika i svetaca). Galeriju likova koje se ne bi sramila ni Alibabina špilja opisivao je riječima prikladnima za ljude poznate po herojskoj kreposti ili mučeništvu, premda su skoro svi, njih više od 10, napustili vladu zbog većih ili manjih skandala, koje zbog pristojnosti nećemo opisivati riječima koje zaslužuju.



Bitka će se nastaviti. Zlata Đurđević, doznajemo, neće se predomisliti. Neće ni Milanović. Neće ni Plenković. A netko će morati. Ako je suditi prema broju ruku, Plenki ih ima dovoljno da spriječi izbor Milanovićeve kandidatkinje, ali ne i za “impeachment”.

Avantura zvana opoziv predsjednika države pala je već na prvoj stepenici. Naime, Plenkoviću treba 101 zastupnička ruka u Saboru, što je, kako sad stvari stoje, nemoguća misija. Toga su bolno svjesni sam Plenković, ali i Jandroković te ljudi oko njih. Jer Plenkovićeva vlada u Saboru od početka mandata ima tanku potporu od 76 ruku. Plenković je i za to pronašao krivca, a to je po njemu Most, koji spašava Milanovića i zapravo samo glumi nekakvu klerikalnu desnicu.



Plenković je zato siguran da će i bez Reformista Radimira Čačića imati dovoljno ruku da spriječi izbor Zlate Đurđević u Saboru. Milanoviću je već poručio kako je teško pravno i politički poražen u krivoj proceduri, koju je ničim izazvan započeo predlaganjem predsjednice Vrhovnog suda, a nastavi li ovim putem, poručio mu je da će u “Saboru biti ponovno politički ponižen i poražen”.

Bivši predsjednik države i pravnik Ivo Josipović slaže se sa Zoranom Milanovićem da je Zlata Đurđević najbolje rješenje za pravosuđe i Hrvatsku. Smatra da nije dobro što vladajuća većina ne želi njezin izbor, ne zbog kvaliteta nje kao kandidatkinje nego zbog sukoba s predsjednikom države.



- To nije dobra politika i ona asocira da je možda glavni razlog zaštita statusa quo u pravosuđu. HDZ, koji očito tu prati interese vrha pravosudne vlasti, ne želi osobu sa strane koja bi možda prodrmala malo i bila partner Vladi u provođenju nekih ozbiljnijih reformi - viđenje je bivšeg predsjednika. O Milanovićevoj taktici kaže:

- Predsjednik ima svoj stil, koji je takav, eksplozivan. Znate da to nije moj način komunikacije, no predsjednik je tu branio i ustavni položaj predsjednika Republike. Žao mi je da je Ustavni sud vrlo neprincipijelno zapravo, kršeći neke svoje odluke, stao očito politički motiviran na stranu onih koji smatraju da je zakon ustavan iako on to u barem tri ili četiri točke nije - kazao je Josipović, koji smatra da je predsjednik države u ovom slučaju u pravu.



Zoran Milanović, da nije krenuo u obračune i vrijeđanja svih koji mu se nađu na putu, postojala je šansa da osigura saborsku većinu koja bi se spojila oko izbora predsjednika ili predsjednice Vrhovnog suda.

- Loše je odigrao i takav scenarij teško je više moguć - kaže sugovornik.

U slučaju da cijeli proces izbora predsjednika Vrhovnog suda propadne u Saboru, kao što je to najavio premijer, cijela procedura krenut će iz početka. Sugovornici s kojima smo razgovarali ističu da će Milanović i Plenković, bez obzira na teške riječi, na kraju ipak morati suspregnuti ego i inat te sjesti za stol i dogovoriti se o kandidatu za predsjednika Vrhovnog suda.

Džentlmenski izlaz Plenkoviću i Milanoviću nedavno je ponudila ustavna stručnjakinja Sanja Barić. Pozvala je aktere da stanu na loptu.



- Svi imate velikog, sve OK, ali hajde napravimo dobro iz svega - poručila je.

Izlaz iz cijele ove situacije za nju, iako nije realan, jest da politički akteri udahnu i prestanu razmišljati kako će sve izgledati na van, tko je jači i čija će biti zadnja, nego da sagledaju što je stvarno najbolje za hrvatsko sudstvo i koja je to kandidatkinja ili kandidat.

- Tko bi to napravio pokazao bi političku razumnost. Bez obzira na to što je bilo do sada. Ako uistinu ne žele profesoricu Đurđević, bilo bi idealno da netko, a najbolje predsjednik, još idealnije i on i premijer, pozovu ljude koji imaju kvalitetu i program da se jave jer žele na to mjesto izabrati najboljega kandidata ili kandidatkinju - kazala je Barić.



Stava je kako je vrijeme da se položi oružje i da svi zajedno čistimo pravosuđe i počnemo misliti o kvalitetnim kadrovima uvijek i svugdje. Nužno je da se sačuvaju institucije i vladavina prava.

- Svi možete izaći kao pobjednici, i mi građani možemo dobiti stvarnu kvalitetu pravosuđa. Nije bitno tko je što do sada ‘zeznuo’. Hajdemo van iz ovoga! Vrlo je jednostavno i izvedivo, dosta junačenja - poručila je Barić.

Žalosti je što su u državi svi voljni i željni kritizirati, grintati, veličati svađe i agresiju, umjesto da svatko odradi najbolje moguće svoj posao i za to preuzme odgovornost.

- Mislim da je u ovome razotkriveno stanje duha naše nacije - zaključuje Barić.