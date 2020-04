Milanović je objavio snimku Tuđmana kako priča o HOS-u

Državni vrh je u srijedu održao komemoraciju na Jasenovcu. Predsjednik države Zoran Milanović tada je rekao kako HOS-ovu spomen ploču na kojoj je uklesan ustaški pozdrav Za dom spremni "treba maknuti i negdje baciti, jer to nema veze s Domovinskim ratom". To je izazvalo burne reakcije HOS-a, branitelja, članova HDZ-a...

Milanović im je u četvrtak odgovorio na Facebooku.- Kad sam jučer u Jasenovcu izjavio da treba maknuti spomen-ploču s uklesanim ustaškim pokličem, ni na koji način nisam htio obezvrijediti ili umanjiti žrtvu poginulih pripadnika HOS-a čija su imena na toj ploči: njihova hrabrost i nesebičnost zaslužuju duboko poštovanje i našu trajnu zahvalnost. Ono što jesam htio, i na čemu neću prestati ustrajavati, jest prokazivanje onih likova koji politički i neljudski zloupotrebljavaju poginule branitelje da bi relativizirali zločinački karakter NDH te da bi se narugali žrtvama ustaškog terora i u Jasenovcu i širom Hrvatske. Neću šutjeti pred onima koji misle da su u poginulim pripadnicima HOS-a pronašli sredstvo za slobodno veličanje ustaštva te za neometano širenje mržnje i laži.

Neću ustuknuti pred javnom agresivnošću političkih štetočina koji misle da mogu dovijeka parazitirati na afirmaciji NDH, najstrašnijeg moralnog i političkog posrnuća u modernoj hrvatskoj povijesti. Pozivam Hrvatski sabor da zakonom zabrani i propiše sankcije za veličanje ustaštva kao što su to učinile druge demokratske i civilizirane europske države. Siguran sam da u Hrvatskom saboru danas postoji potrebna većina za donošenje takvog zakona i siguran sam da će i predsjednik Vlade RH Andrej Plenković to podržati.

I za kraj: evo kako se počast braniteljima HOS-a može odati i bez ustaškog pokliča, ako se to želi: ploča na Trgu Francuske Republike u Zagrebu, tik uz Trg dr. Franje Tuđmana postavljena prije desetak godina.

A ovako je o istome govorio predsjednik Tuđman 1992. godine. >> https://www.youtube.com/watch….

Jandroković: Milanovićeva izjava o HOS-ovoj ploči neprimjerena

Predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković u četvrtak je osudio i neprimjernom nazvao izjavu predsjednika Republike Zorana Milanovića da HOS-ovu ploču koja je iz Jasenovca premještena u Novsku treba maknuti i baciti negdje, jer nema veze s Domovinskim ratom.

Ne slažem se niti sa sadržajem, niti sa tonom kojim ju je predsjednik izgovorio, rekao je Jandroković novinarima nakon sjednice saborskog Predsjedništva.

„Smatram da ta izjava nije bila primjerena, smatram da moramo birati riječi kada iznosimo svoje političke stavove o određenim temama“, rekao je Jandroković napominjući kako je predsjednik države sam odgovoran za izjave koje daje.

„Na toj su ploči upisana imena ljudi koji su poginuli braneći Hrvatsku te ako je predsjednik htio iskazati svoj stav o HOS-ovu pozdravu Za dom spremni, mogao je to napraviti na drugačiji način, a ne da ružno govori o onima koji su poginuli braneći Hrvatsku“, poručio je.

Naglasio je i kako bi, s obzirom na složenost vremena u kojem živimo, trebalo paziti na koji se način govore i iznose politički stavovi.

„Smatram da, s obzirom da smo nakon dugo godina uspjeli organizirati da zajednički dođemo u Jasenovac, poklonili smo se žrtvi, što je bilo iznimno važno, ta izjava nije bila primjerena i nije trebala biti izgovorena na jučerašnji dan“, poručio je predsjednik Sabora.

Vodstvo utemeljitelja HDZ-a zgroženo Milanovićem izjavom

Vodstvo utemeljitelja HDZ-a zgroženo je izjavom predsjednika Republike Hrvatske Zorana Milanovića koju je dao upravo na 30. obljetnicu održavanja prvih višestranačkih izbora. Svojom izjavom da treba baciti spomen ploču s imenima poginulih hrvatskih branitelja on obezvrjeđuje njihovu žrtvu i žrtvu svih pripadnika Hrvatskih obrambenih snaga, kao i njihov doprinos u stvaranju slobodne i suverene Hrvatske. Ljevica, koja inače deklarativno nastupa s pozicije da je „svaka žrtva – žrtva“, očito nema taj pristup kada su u pitanju oni koji su svoje živote dali za Hrvatsku. To je uistinu sramotno i izvan svih civilizacijskih normi, te otkriva pravu prirodu njihove politike. Ne damo na hrvatske branitelje kao što oni nisu dali na Hrvatsku!, poručili su.