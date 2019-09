Milanović je stanje u HDZ-u nazvao - 'Igrom prijestolja'

Na otkrivanju ploče s imenom Trg Petra Stipetića u Ogulinu Zoran Milanović je u izjavi novinarima ustvrdio da se vlasti ne odnose prema generalu Stipetiću s poštovanjem, te da su ovom prigodom u Ogulinu trebali biti „možda ne premijer RH, ali načelnik Glavnog stožera i ministar obrane - da“.

- To je politička poruka, jer Petar Stipetić i Ante Gotovina su naši najznačajniji, strateški zapovjednici u oslobodilačkoj akciji Oluja i baš su trebali biti ovdje, pametnijeg posla ne mogu imati i to nije lijepo - rekao je Milanović i podsjetio da je Petar Stipetić umro prije nešto više od godinu dana, a ovo je prvi trg u Hrvatskoj koji nosi njegovo ime, i to u njegovom rodnom gradu.

Dodao je da na Dan pobjede i domovinske zahvalnosti na Mirogoju na grobu Petra Stipetića nije vidio vijenac, „što znači da se ministar branitelja nije pojavio“.

Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

Na pitanja o političkim porukama u pretkampanji za predsjedničke izbore, Milanović je rekao da je „HDZ najveći problem jer drži Hrvatsku u talačkoj krizi i naš premijer se bavi strankom, a ne reformama".

- Tu se radi o Igri prijestolja, za prijestolje u HDZ-u kao glavnoj nagradi, dok bi glavna nagrada ipak trebala biti predsjednički izbori i dužnost predsjednika - rekao je Milanović i dodao da se on hrvatskom narodu i građanima nudi za to.

Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

'Grabar-Kitarović je ispražnjena od svakog sadržaja'

- Volio bih debatu prije službenog početka kampanje, posebno s predsjednicom Grabar-Kitarović koja je ispražnjena od svakog sadržaja, nema sadržaja, svojstava, nema političkog integriteta, bira loše društvo, prvo za sebe, a onda i za Hrvatsku. Došlo je vrijeme da se to dokine, prekine i tu sam - rekao je Milanović.

Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

Za incidente u Rijeci rekao je da su djelo talijanskih klaunova s kojima je nama lako, jer da smo se „s kočepernim perjašima znali obračunati i u povijesti“, te kako je jasno da je „Rijeka hrvatska“, te da "tuđi fašizam" osuđujemo, ali da se moramo pitati što ćemo s "našim fašizmom".

O zahtjevu HVIDRA-e za zabranom rada SDSS-a Milanović je odgovorio da se Hrvatska u kojoj će on biti predsjednik takve stvari neće događati, neće biti zabranjene, ali će se događati puno manje jer da vlast to neće poticati ni okretati glavu od toga, „što radi Kolinda Grabar-Kitarović već pet godina“.

Rad predsjednice nazvao je „tragom posutim nečovještvom“, a trebali bismo, kaže, biti samo normalni ljudi. Zahtjev HVIDRA-e da se zabrani rad SDSS komentirao je riječima da u Hrvatskoj nema zabrane rada stranaka, osim ekstremističkih i ironično dodao da su eto sada izbori „pa treba malo Srbina napucavati“.

Milanović: 'Osjećam se bolje nego ikada'

Politika je sama po sebi konfliktan posao, ali treba biti pomirljiv i dobre volje i baviti se dogovaranjem da bi se ljudi osjećali dobro, jer je to jako bitno, rekao je i istaknuo da treba štititi slabije.

Na pitanje ne obijaju li se sada nekadašnji „šatoraši“ HDZ-u o glavu, Milanović je zaključio da su u vrijeme kada je on bio premijer „šatoraši imali podršku, Vase, Karamarka, Plenkovića, cijele te družine i Kolinde Kitarović, i to se sada vraća“.

Milanović kaže da se sada osjeća bolje nego ikada, jer je uvijek ranije imao breme favorita, a sada može djelovati hladno i s dinstance, te je najavio da će, bez imalo ironije, s Andrejom Plenkovićem biti „najbolji prijatelj sve dok bude premijer, jer je to dužnost predsjednika“.

Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

- Današnja predsjednica perfidna je i prema HDZ-u, stranci bez koje bi bila Sanaderova tajnica. U stvari niti to, jer je i za to morala ući u HDZ - izjavio je u Ogulinu SDP-ov predsjednički kandidat Zoran Milanović.