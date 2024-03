Milanović: ‘Neka se pijani Šeks i kum samo usude promijeniti datum izbora, neće na dobro'

Šeksov kum nije poslovođa zadruge u selu il i varoši nego predsjednik USUD-a. Ako sam dobro shvatio, usudio se komentirati kad će biti datum izbora i da možda neće biti kad sam ja rekao. Samo naprijed. Ovo što su dosad napravili ima elemente državnog udara, rekao je tijekom posjete Vinkovcima predsjednik Zoran Milanović.

On je sudjelovao na svečanom obilježavanju 17. obljetnice ustroja Gardijske oklopno-mehanizirane brigade Hrvatske kopnene vojske u Vinkovcima.

Predsjednik određuje datum izbora, nastavio je Milanović, nikakav Ustavni sud ne može gurati svoje nečiste prste u to.

- Nek’ se usude donijeti odluku o promjeni datuma izbora, neće se dobro provesti. Ovo je histeričan pokušaj da se osujeti volja ljudi. Ovo je histeričan, grčevit pokušaj osujećivanja. Ja nemam stvarne ovlasti, nemam novac, nemam silu, ne mogu izvesti vojsku na ulice. Oni traže da predsjednik tu bude nakon izbora i nekome da mandat. Kolinda Grabar Kitarović je isto izvela ustavni udar. Izjava Šeparovića i njegove bande... on bi mijenjao datum izbora? Raspisao sam izbore u ustavnim rokovima. Nikakva privatna klika ni kumstvo pijanog Šeksa to ne može mijenjati - jasan je Milanović.

O izjavi Šeparovića

Prokomentirao je dalje Šeparovića.

- Ova izjava Šeparovića i njegove bande je krivično djelo. Ovo je zla namjera da se zemlja destabilizira, a kao destabilizatora se proglašava čovjeka koji kao predsjednik ide pred volju birača. Ovo je upozorenje svim građanima, pružite otpor, ovo nisu normalni ljudi. Opasni tipovi, ne samo opasnih namjera nego opasnih poteza - dodao je.

Osvrnuo se na moguće davanje ostavke.

- Kad bih dao ostavku istog trena bi iskoristili priliku da proglase izvanredno stanje, manipulirali s datumom izbora i vjerojatno prvo raspisali nove predsjedničke izbore jer bi to radila tehnička vlada i to bi napravili i ljudi se nemaju kome žaliti, osim Šeparoviću - rekao je.

- Odriješen sam od hrvatskih ljudi i dobio sam mandat da budem predsjednik i radim baš ovo. Dobiješ stotine poruka koji te podržavaju i nikome ne padne na pamet da u tom zanosu doda zavisnu rečenicu ‘je li to moguće, smije li se to, je li protivno Ustavu‘. Ljudi ovo doživljavaju kao dio političke igre, utakmice, nadmetanja - poručio je.

O lijevoj koaliciji

O raskolu lijeve koalicije.

- Za stranke me nije iznenadilo, postoje stranke koje kažu puno. Iznuda, ne ucjena. To ima cijenu – rastanak. IDS je u Istri, bore se za iste ljude i dolazi do sudaranja, ali to nije opravdanje da se uspoređuje ono što radimo ja i Grbin s onim što rade HDZ s Turudićem. Oni su bandita izabrali na čelo DORH-a. Stalno se moramo vraćati na to. Andrej Turudić – to je problem. Problema je mnogo - rekao je Milanović.

U srijedu poslijepodne u zagrebačkom hotelu Esplanade viđeni su Mihael Zmajlović, nekadašnji ministar zaštite okoliša i prirode u vladi Zorana Milanovića, i Dragan Kovačević, bivši šef JANAF-a, a sada USKOK-ov optuženik.

- Mogu poništiti izbore radi toga. I uhapsiti njegovu rodbinu u trećem koljenu. možda mu je rekao nešto korisno o HDZ-u. Ustvari nije loša ideja, zašto se i drugi ne nalaze, možda se mogu saznati još relevantnije gadarije koje je Plenković radio. Samo se javite, dragi građani, čekamo - rekao je Milanović.

Na pitanje o trgovcima koji će ipak raditi na dan izbora, Milanović kaže:

- Radit će? Pa nek‘ rade. Što ja mogu s tim? Ja sam odredio ono što je moja ustavna obaveza. Srijeda, 17. travnja, to je neradni dan ali znamo da će neke službe raditi. Ljudi će najvjerojatnije ostati u svojim gradovima i selima, otići će na biračko mjesto... Nije moj posao, neka rade, samo neka izađu na izbore i glasaju za nešto iz čega će se za nekoliko mjeseci roditi Treća republika.

Uoči posjete, brigadi je posvetio ovu objavu na službenim stranicama.

„Hrvatska u ratove i sukobe neće ići, a da ih ne bira. Branit će prije svega svoju zemlju, svoju domovinu i svoj dom, biti lojalan saveznik i partner članicama obrambenog saveza, koji je velik, NATO-a. Ali, mi znamo što je dana riječ i što je potpisano i tako ćemo se ponašati i tako ćemo graditi svoju djecu“, poručio je predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Republike Hrvatske Zoran Milanović u Vinkovcima pripadnicima Gardijske oklopno-mehanizirane brigade Hrvatske kopnene vojske, koja danas obilježava 17. obljetnicu ustrojavanja.

Predsjednik Milanović u obraćanju je istaknuo da on “nikada neće dopustiti da se Hrvatska vojska, njezina krv, ljudsko i duhovno gradivo rasipa i ‘rastepava’ tamo gdje mi ne ocijenimo da je to u našem interesu – nacionalnom, sigurnosnom, a na kraju i ekonomskom.“

U tom smislu, s pripadnicima Hrvatske vojske podijelio je i neke vanjsko- političke refleksije. „Ovi ratovi, posebno u Ukrajini, pokazuju nam, nakon više desetljeća vrludanja i nerazumijevanja i krivih zaključaka, da je čovjek, vojnik, pješak presudan. Bez njega ništa! Uvijek će ključan biti čovjek – njegova hrabrost i hrabrost i pamet njegovih zapovjednika“, rekao je Predsjednik.

Pripadnicima Gardijske oklopno-mehanizirane brigade predsjednik Milanović poručio je da stoje na ramenima divova, titana koji su obranili Hrvatsku. „S njihovih ramena se bolje vidi, to su široka ramena koja obvezuju i koja predstavljaju naš identitet“, rekao je Predsjednik i dodao kako hrvatski vojnici ispred sebe i oko sebe imaju tri uporišta života svakog vojnika – dužnost prema domovini, čast i osobnu slobodu.

„Prvo je dužnost prema domovini na kojoj ste prisegnuli i koja je sveta, koja nije svakome dana i na koju nije svatko kao građanin prisegnuo. Štitite i štitit ćete, prema toj prisezi, hrvatski demokratski politički poredak, ljudska prava, granice, teritorij, ljude, hrvatske stanovnike. Nakon dužnosti tu je čast – čast vojnika, čast da pruži otpor, da se bori, proizlazi iz dužnosti. I na kraju osobna sloboda jer – bez obzira što ste vojnici – i ljudi ste s identitetom i integritetom. Svaka i svaki od vas koji u svoj zadatak, misiju pa i pogibelj ne ide kao mehanički dio nego kao dio zajednice ljudi i duša. To sve zajedno čini Hrvatsku“, zaključio je predsjednik Milanović