Milanović: Kad vidim da Rusija eksperimentira s hipersoničnim oružjem, ne osjećam se dobro

Predsjednik Zoran Milanović danas je u Slavoniji, u Vinkovcima i u Slavonskom Brodu. U Vinkovcima je sudjelovao na obilježavanju obljetnice ustrojavanja Gardijske oklopno-mehanizirane brigade, dok je u Slavonskom Brodu posjetio tvrtku „Đuro Đaković Grupa“ d.d.

PRATITE UŽIVO:

- Rat bijesni u Ukrajini, jedna velika zemlja napala je drugu manju zemlju. I kako to često biva u povijesti, slabo se uči, a cijenu plaćaju najslabiji i najsiromašniji. Kada je Hrvatska prolazila kroz svoju kalvariju, užas, noćnu moru, podrške iz svijeta nije bilo osim međunarodnog priznanja koje je došlo kasno, a oružje je bilo još i manje. Sve što su vaši prethodnici ostvarili, ostvarili su potpuno sami, bez ičije pomoći uz opstrukcije - rekao je Milanović.

- No, ima problema. Nikad NATO nije imao moždanu smrt. Spomenuli ste dron, to nisu ni Mađari uspjeli identificirati. To NATO ne može raditi, to nije posao NATO-a. Osim ako ne uđemo u svjetski sukob i aktivira se članak 5. Onda NATO preuzima vaše nebo, a to može samo SAD, ne mogu ni Englezi - rekao je.

- SAD jamči sigurnost u NATO-u. Mi smo tamo ušli samo radi Amerikanaca - dodao je.

Ova vozila, helikopteri su američki poklon. O NATO-u sve racionalno. Postoje sposobnosti koje imaju samo Amerikanci. Kad vidim da Rusija eksperimentira s novim hipersoničnim oružjem, ne osjećam se dobro. Želim da to moj zaštitnik ima, ne znam zašto nema - kazao je Milanović.

Komentirao je i pad letjelice u Zagrebu

- Ja još čekam nalaz vještačenja. Nadam se da će premijer uskoro o svemu obavijestiti javnost. Ne razumijem zašto to već nije gotovo i kada ćemo znati je li bilo tragova eksploziva na letjelici - rekao je Milanović.

O izborima u BiH

- Ako se Ukrajini daje kandidacijski status za EU, Bosna ga je zaslužila davno. Ako Bruxelles ne razumije dovoljno situaciju, onda to diplomacija treba objasniti - rekao je.

Dodao je da Hrvatska ne komada BiH.

- Niti planira ikakvu agresiju, a bogami ni Srbija niti Rusija jer ne mogu. Ovo je prvi puta gdje mjesecima trpimo svinjarije iz Bruxellesa da je hrvatska diplomacija napravila što je trebala. Jer hrvatski je interes ravnopravnost sva tri naroda u BiH. To je jako važno za stabilnost te države - kaže Milanović.

Najčitaniji članci