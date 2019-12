'Milanović laže, a mi ljudima moramo pokazati činjenice'

Ona će pobijediti, to je ono što je najbitnije. Na političkoj sceni imate predsjednicu koja je u pet godina ostvarila značajna postignuća za Hrvatsku. U svim domenama koje su bitne za funkciju predsjednika. Protukandidat joj je čovjek koji je bio loš premijer. Imao je Vladu koja je dodatno zadužila Hrvatsku, kazao je predsjednik HDZ-a i premijer Andrej Plenković u intervjuu za Dnevnik Nove TV. Tako je odgovorio na pitanje novinara Mislava Bage je li zadovoljan kampanjom Kolinde Grabar-Kitarović s obzirom da je u drugi krug ušla kao druga.

Za Milijana Brkića Plenković je kazao kako mu je drago da se "kolege angažiraju", te kako je HDZ dao jedinstvenu potporu drugome mandatu Kolinde Grabar-Kitarović. Branio je i Stevu Culeja, ističući kako je nije bilo veće demokracije u HDZ-u nego sad.

Što se tiče Milana Bandića, na pitanje je li mu prihvatljivo da Bandić koji ima optužnice, bude saveznik Grabar-Kitarović u kampanji, Plenković je odgovorio kako su bitni birači i da tih birača bude više od onih koji će podržati protukandidata.

Predsjednik HDZ-a posebno je bio kritičan prema Zoranu Milanoviću, te nekoliko puta ponovio kako Milanović "kontinuirano laže", te kako je bio premijer Vlade koja je dodatno zadužila Hrvatsku.

- Što ćemo opravdati Milanovića koji je rekao da ja imam loše mišljenje o Tuđmanu!? To stoji u eteru, čovjek izađe i laže, govori neistine najgore moguće i to je OK? Ključ ove kampanje je pokazati ljudima što je istina i što je laž.

Mislav Bago pritom je kazao kako nije sve crno-bijelo, te da je javni dug Milanović naslijedio od Sanaderove Vlade, na što Plenković je ustvrdio:

- Apsolutno je sve crno i bijelo. Je, sto posto je crno i bijelo, pogotovo ako uspoređujem s onim što radim ja kao premijer i ovaj HDZ koji ja vodim od 2016. godine.

A na pitanje koja je to "prava Hrvatska" na koju se poziva Grabar-Kitarović, kazao je:

- Hrvatska koja će između ovo dvoje kandidata koji su u drugom krugu prepoznati nekoga tko ima rezultate i nekoga tko nema rezultate, onoga tko je uključiv i onoga tko je isključiv. Tko je dijelio Hrvatsku na mi ili oni? Je li to radi HDZ?

Plenković je nekoliko puta tumačio kako se ljudima "mora pojasniti što je istina, a što nije", te istaknuo:

- Mi ljudima moramo prezentirati činjenice. Jako je važno da razlikujemo točno od netočnog, istinu od laži. Tu imamo problem komunikacijski, već nekoliko godina. To vam govorim kao ekspert, koji zna što sve radimo, a gledam što sve ljudi misle da je točno. A jedan od razloga zašto je to tako je što imamo Milanovića koji laže kontinuirano, pa i o meni osobno. Onda to preuzima krajnja desnica i zagađuje prostor i laže biračima i ljude dovodi u zabludu.