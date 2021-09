Hrvatski predsjednik Zoran Milanović rekao je u subotu u Varaždinu da će njegove izjave poput one da je on predsjednik i Hrvata koji ne žive u Hrvatskoj biti "potpuno ili donekle suvišne" kad Hrvati budu sami mogli birati svog predstavnika u Bosni i Hercegovini.

"Teška je situacija u kojoj ja moram reći da sam predsjednik i Hrvata koji ne žive u Hrvatskoj, a imaju pravo glasa jer su hrvatski državljani. I ne samo Hrvati, ima u BiH i Bošnjaka i Srba koji imaju hrvatsko državljanstvo. Možda glasaju, možda ne glasaju. Dakle, kada Hrvatima bude omogućeno da jednakopravno kao i druga dva konstitutivna naroda sami biraju svog predstavnika ili predstavnicu u Sarajevu, onda će i te moje riječi biti potpuno ili donekle suvišne", rekao je hrvatski predsjednik novinarima u Varaždinu gdje se obilježava Dan oslobođenja grada Varaždina i Dan branitelja Varaždinske županije.

Odgovor je to predsjedavajućem Predsjedništva BiH Željku Komšiću koji je u četvrtak rekao kako je Milanović izjavom da je i on predsjednik svih hrvatskih državljana u BiH, a da to Komšić nije, nadišao i srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića.

"Ako želite potjerati Hrvate iz BiH ili BiH otuđiti od njih, onda ćete im uzimati ta temeljna ustavna prava i istovremeno optuživati one koji se samo bore za temeljni kućni red da su rušitelji i uspoređivati ih s ratnim huškačima", rekao je Milanović i zaključio da "što više Hrvati inzistiraju na tom pravu, to im je više, više nego ranije stalo da ostanu tamo".

Uvrede iz Srbije

Srpski ministar unutarnjih poslova Aleksandar Vulin rekao je početkom tjedna da Milanović ''spada u gluplje hrvatske političare'', na što je Milanović poručio da nema "svoje galamdžije i bukače koji će na pasja kola izvrijeđati Vučića". "Ja ću neke stvari koje nisu ugodne reći svojim riječima, iz svojih usta. Ja sam najgluplji političar u Hrvatskoj i neka trljaju dlanove, što bi bilo da sam najpametniji?", kaže Milanović.

"I reći ću da: netko je 90-ih godina bio ratni huškač, pa ponosan je na to, međutim nikome nisam rekao da je četnik. Oko takvih stvari ipak povlačim jednu crtu, ne idem preko toga", rekao je Milanović.

Uvrede su krenule nakon što je hrvatski predsjednik u New Yorku u okviru World Leaders Forum-a na temu "Krize u nastajanju i konkurentski narativi" spomenuo Srbiju i rekao da je "najteža stvar" to što je srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić "bio jedan od najistaknutijih huškača 90-ih" te da misli da Srbija "nema snažnu namjeru" ući u EU.

Scholz ili Laschet - nema razlike

Milanović se osvrnuo i na nedjeljne izbore u Njemačkoj gdje birači trebaju odlučiti tko će im biti novi kancelar i zamijeniti Angelu Merkel. Utrka se vodi između socijaldemokrata Olafa Scholza i demokršćana Armina Lascheta.

"Neće se ništa promijeniti, tko god da pobijedi. Bit će ista politika, isti pravac, vjerojatno će i u vanjskim poslovima ostati manje više isto društvo", misli Milanović i dodaje da se razlike između pučana i socijaldemokrata "sve više i više brišu" pa je uvjeren da je "skoro sasvim svejedno, i za Hrvatsku i Europu", tko će postati novi njemački kancelar.

"To su umjereni ljudi koji neće raditi velike parade, treba očekivati kontinuitet njemačke politike, velike stranke su oslabile, teško da je moguća dvostranačka koalicija...", rekao je hrvatski predsjednik.

Tjednima nema komunikacije o izboru veleposlanika

Što se tiče zastoja na relaciji Pantovčak - Banski dvori oko imenovanja veleposlanika, Milanović je novinarima rekao da je šef hrvatske diplomacije Gordan Grlić Radman započeo razgovore s predstojnikom Ureda predsjednika, ali su oni u jednom trenutku stali.

"I to očito kada je krenulo finale ove priče o imenovanju predsjednika Vrhovnog suda. I ja to jedino mogu vremenski povezati kao korelaciju. Je li kauzalno povezano, je li jedno uvjetovano drugim, to ne mogu tvrditi", rekao je Milanović.

Dodao je da komunikacija o izboru veleposlanika, generalnih konzula i konzula izostaje već nekoliko tjedana.

"Ne zbog moje strane, odnosno moj predstojnik Ureda je spreman danas ili u ponoć nastaviti te razgovore. To nije moja odluka, ali siguran sam da to nije ni odluka ministra Grlića Radmana", rekao je Milanović.