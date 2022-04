Milanović na prisezi u Splitu: 'Hrvatska prije svega, a tek onda savezništva i lojalnosti'

Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga RH Zoran Milanović sudjelovao je na obilježavanju 31. obljetnice osnutka 4. gardijske brigade „Pauci“ te svečanoj prisezi i dodjeli beretki pripadnicima 3. mehanizirane bojne „Pauci“.

POGLEDAJTE VIDEO:

Čestitao je na prisezi te napomenuo da uvijek imaju na umu 'Hrvatska prva, a onda druga savezništva i lojalnosti'.

- Obitelji, majke, očevi, prijatelji palih hrvatskih vitezova, hrvatski vojnici, vojnikinje, čestitam vam na prisezi koju ste danas dali. To je koliko znam druga prisega, prva je bila po završetku osposobljavanja. To je bila prisega slična ovoj danas, ali u onoj prvoj prisegnuli ste da ćete čuvati Hrvatsku, njezine granice... Dakle, sve ono što je sveto moderne demokratske države. Hrvatska i prije svega Hrvatskoj, a tek onda sve drugo. Hrvatska od Vukovara do Umaga, od Čakovca do Palagruže i do Dubrovnika. Danas ste to produbili i proširili, prisegnuli ste da ćete služiti hrvatskom narodu, točnije cijelom hrvatskom narodu - to je u prvoj rečenici prisege. To je duboko i važno obećanje, služit ćete im tako da vas vodi odgovorna demokratska-humana politika koja prije svega ima interes hrvatske onako kako smo je opisali - kazao je u svom govoru Milanović.

- Vaš zapovjednik slavni Andrija Matijaš Pauk je poginuo u zadnjim danima i trenutcima rata, poginuo je u susjednoj državi, neovisnoj državi koja nije Hrvatska, ali u kojoj žive stotine tisuća Hrvata, pripadnika našeg naroda. Poginuo je zato jer je politika to htjela, međunarodna zajednica, SAD. Kada su ciljevi i ambicije Hrvatske u tom ratu već bili ispunjeni. Poginuo je zajedno s još nekima u zadnjim trenutcima i izdisajima rata. To nikada ne smijete i siguran sam zaboraviti nećete. To je žrtva koja je po svojoj težini i simbolici drugačija. Ginuli su i drugi i svaki poginuli je jednako vrijedan, ali u toj smrti ima neke simbolike i pouke - zaključio je.

Najčitaniji članci