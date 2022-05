VIDEO Milanović napao Ustavni sud: 'Ukinimo ga, nema razloga postojati nakon ovog, strašno...'

Predsjednik Zoran Milanović sudjelovao je na svečanom ispraćaju 37. hrvatskog kontingenta u NATO operaciju KFOR u Republiku Kosovo. Nakon toga se obratio medijima.

POGLEDAJTE VIDEO

Prvo se osvrnuo na današnju odluku Ustavnog suda da odbaci dvije referendumske inicijative koje je snažno podupirao Most i za njih skupio impresivnih više od 400 tisuća potpisa.

- Kad je Josipović okupio ustavne stručnjake, jedan od prijedloga jednog profesora je i da se unese pojam epidemija. Nisu niti slutili da će izbiti epidemija. Međutim, cijela tema je passe. Ustavni sud ide dva koraka dalje i radi nešto što se nitko drugi nije drznuo raditi. Ovo je strašno što se dogodilo, to je gaženje Ustava kojem sam i ja pisao. Kad smo usvojili izmjenu ustava, zaključili smo da to moramo napraviti da bi uspio referendum. Bili smo svjesni da smo otvorili Pandorinu kutiju. Ta grupa ljudi koja je uzrupirala hrvatski Ustav, oni se bave zaštitom lika i djela Andreja Plenkovića. Što bi smetalo da tamo piše i epidemija? Ništa, ali Plenković bi ispao krivac. Da su građani potpišu i da se Ustavni sud ukine, tko su oni da to preispituju. Oni su tražili izmjenu Ustava, kada traže izmjenu zakona onda je to drugo - kazao je na početku izjava.

Predsjednikove izjave dolaze nakon odluke Ustavnog suda da referendumska pitanja iz dviju Mostovih inicijativa o ukidanju covid potvrda i "stožerokracije" nisu u skladu s Ustavom.

- Taj organ je postao opasnost, sad vidim da nisam ovo očekivao i to u situaciji koja je neutralna. To su građani odlučili. Iznad svega je volja građana na referendumu. Ustavni sud je pogazio i uništava Ustav. Ovo je ozbiljna stvar, to se nikada nije dogodilo - dodao je te se osvrnuo i na Banožića.

- Kada će on biti procesuiran? On je počinio krivično djelo. Zašto danas nije bio? Što radi? Ustavni sud je sastavljen od politički odabranih ljudi. Kad počnu jednom napraviti stvari koje su danas napravili, tu se skidaju rukavice. Ukinimo Ustavni sud, on nema razloga postojati nakon ovoga danas. Njima nitko ne vjeruje. Ovo je državni udar - dodao je.

Milanović je danas ranije sudjelovao i na svečanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Slavonskog Broda u prigodi Dana Grada i blagdana sv. Ivana Nepomuka, zaštitnika Grada.

- Ostajem pri stavovima oko NATO-a, Erdogan isto radi za Putina kao i ja. Turska ima problem sa Švedskom. Mi nemamo, imamo problem preko Save, i to ozbiljan. Turska se bori za svoje interese. HDZ je talac Plenkovića i još dvije, tri osobe. On pikira na jedan od dva posla gore u Bruxellesu, a ono što njega zanima, ne može dobiti ako pisne", kazao je Milanović ranije.

Najčitaniji članci