'Banožića treba utamničiti, on je čovjek koji se bavi kriminalom i pogoduje. Da šutim o tome?!'

Predsjednik Republike Zoran Milanović sudjelovat će na svečanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Slavonskog Broda u prigodi Dana Grada i blagdana sv. Ivana Nepomuka, zaštitnika Grada.

Predviđeno je prigodno obraćanje predsjednika Republike.

Što se tiče stavova o Finskoj i Švedskoj, Milanović je rekao da i dalje ostaje pri svom stavu.

- Erdogan isto radi za Putina, kao i ja. Turska ima problem sa Švedskom, mi nemamo te probleme, mi imamo problem preko Save, ozbiljan. Turska se bori za svoje interese, pa čak i dostojanstvo. Interesantno, Turci reagiraju tek sada. O ovome se priča već mjesec dana, a to je zato što do sad nitko s njima nije razgovarao. Kada vidite kako tretiraju Tursku, koja ima delikatne odnose s Rusijom, onda možete misliti kako tretiraju nas koji smo 23 puta manji - poručio je Milanović.

- To nas stavlja u druge planove. Nismo jednoglasni zato što je HDZ talac Plenkovića i možda još 2-3 osobe, volio bih da me on demantira, ali on "pikira" par poslova u Bruxellesu. Ono što njega zanima ne može dobiti ako pisne, ako se ponaša kao ja - rekao je.

- Vidim da konačno u Sarajevu ne dolazi Ursula von der Leyen, nego Charles Michel, to je Plenković uspio isposlovati. Sjajno. Ja ovo ne radim za sebe, ni za svoju ostavštinu, zanoktica Hrvata u BiH mi je važnija nego cijela Finska - rekao je.

- Ovo nije natjecanje. Da bih ja išao dalje, ja to mogu samo ako oni i gospodin Čović jasno kažu jesu li oni za to, pa da vidimo možemo li postići zajedništvo. Ovo je zajedništvo. To je prilika od koje ni jedna trepavica neće otpast - poručio je Milanović.

Poručio je kako će Finska i Švedska morati Turskoj dati jamstva.

- Zabrana rada PKK u Švedskoj, oni su bili majka primateljica, to Tursku strahovito smeta. Odjednom trebaš Turke, što si kuhao, to ćeš jesti - rekao je.

- Očekujem i jasan stav predstavnika Hrvata u BiH, ako ne čujem to, onda ću se zamisliti. To nije kondicional, to nije ucjena, zar je to bitno kako se to zove? Ovo radim za njih, ne za sebe - rekao je.

'Trenutni ministar obrane je čovjek koji se bavi kriminalnom'

Milanović je rekao kako je Banožić počinio kazneno djelo.

- Država je ostala bez stotina tisuća kuna najma. U mojoj zgradi dva prostora u vlasništvu Državnih nekretnina je već par godina zapečaćen, i unutra su stvari. Vidite kako se može ako se ministar ne zainteresira - poručio je.

- Banožić je to preplivao kao panonski mornar i te žene je maltretirao. Ili mu treba oduzeti poslovnu sposobnost, pa da ne može imati ni vozačku dozvolu, ili ga treba utamničiti. Trenutni ministar obrane je čovjek koji se bavi kriminalnom i koji pogoduje neplatišama, ljudima koji varaju državu, trguju zlatom, i onda ih se štiti, prostor ostaje zauzet, država od toga nema ništa. Kako se to zove? Takav čovjek ne može biti na čelu sustava obrane. Način na koji Banožić razgovara s tim ženama je nezamisliv, ja to govorim iz zdravog razuma - rekao je.

