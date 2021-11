Do daljnjeg se izjave neće davati u krugu vojarne, to mora biti zaštićeno od dnevne politike. Ministar se u zadnji tren nije pojavio. Bio je najavljen, a i djetetu je bilo jasno da je to manevar da sa svima skupa manipulira”, rekao je Zoran Milanović nakon svečanosti u našičkoj vojarni

- Vas vojska ne zanima, mora vam biti jasno. Ovo nije događaj predviđen za medije. Nemate o čemu izvještavati iz vojarne - rekao je Milanović i poručio novinarima ispred vojarne da je njihovo pravo da budu gdje žele. Naglasio je kako će se o svemu iz vojarne izvijestiti redovnim kanalima.

- Ne dopuštam zulum vojske, iskaljivanje na časnicima. Ovo je prostor koji ima poseban senzitivitet i neću dozvoliti HDZ-u nikakve spletkice unutra - izjavio je Milanović koji se kasnije obrušio na ministra Banožića.

- Ministar se najavio i onda kao zadnji sitni tat ne dolazi - rekao je Milanović.

- Ne znam što o njegovim letovima misle njegove kolege koji idu preko naplatnih kućica. On hitno leti, a najavi let dan ranije. I onda ga nema niti u letnom manifestu. Ali srećom na kraju ga ne možeš prevariti. I onda kaže da je sve radio na poziv Ratnog zrakoplovstva. Hitno je letio, da mu se ne bi ohladila janjetina u Tisnom, gdje mu tata ima vikendicu, a najavi dan ranije hitni let. Ako to ne smeta njegovim kolegama koji se voze šinobusom, onda me baš briga. Ali ne može se to događati bez pisanog traga, to je strašno što radi - rekao je Milanović.

- Ja sam ovdje sletio jednom helikopterom. Išao sam na neki program u Našicama. Vojska me prevezla helikopterom i ne jednom. Iza toga postoji protokol. Prije leta i nakon leta. Ovdje imamo situaciju za prste polizati. Imamo imena Majetić, Horvat i u realizaciji piše Banožić. Horvat se negdje izgubio - rekao je Milanović.

- Za nekoliko dana će Banoževiće potpis, o sramote, biti na ugovoru za kupovinu aviona vrijednih milijarde… Borbena vozila su ispala iz plana, generalima ništa nije rečeno. Drugim riječima, to je kao da ne idete kod zubara godinama, tako se postaje krnjav, ne moraš svake godine imati najskuplje tretmane, vidite što je metodika, vojska sve piše. Nestao je Horvat, ali nije Banožić - rekao je Milanović.

- Ovo nije igrokaz, ovo je grčka drama - rekao je Milanović.

- Meni se govorilo da sam crveni Zoka, neprijatelj Hrvatske, da ne volim Hrvatsku. Kad idem, idem transportnim sredstvima uz vidljivu dokumentaciju. Kako on leti? K'o sitni provincijski tat. Zvat ću Plitvice da vidim koliko je medvjeda roknuo na putu. Tako će biti dok ga Plenković ne stavi k nozi - rekao je Milanović.

- Ovo je represija nulte kategorije, ovo je protuustavno. Čekao sam i gledao. Ovo što se sada događa je impuls koji dolazi iz nekih krugova u Europi, dosta i od tupoglavaca u Bruxellesu. Nitko nije razgovarao s vojnicima i kako to utječe na borbenu spremnost kad ovdje ne možeš ući ako se ne testiraš ili si cijepljen. Nije mi najjasnije zašto se netko ne bi htio testirati, ali postoje slobode - rekao je o Covid potvrdama.