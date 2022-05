Milanović o aferi koju su otkrila 24sata: To je kriminal! Što on radi u Vladi? Što čeka DORH?

Zoran Milanović je u petak komentirao zapisnik sa sastanka Banožića i zviždačice Maje Đerek koji su ekskluzivno objavila 24sata. Iz njega je jasno da je Banožić svojim postupkom oštetio državu za milijune kuna na dva atraktivna poslovna prostora u centru Zagreba kad je tražio da se obitelji koja nije plaćala atraktivne državne prostore u centru Zagreba 'izađe u susret'.

Novinar 24sata Denis Mahmutović na zapisnik je čekao punih 107 dana.

- Banožić je, tada kao ministar državne imovine, prizvao dvije visoke dužnosnice državnih imovina i maltretirao ih sat ili dva da prekrše zakon, da udare đonom na materijalne interese hrvatske države - rekao je Milanović.

Radi se o tome, objasnio je Milanović, da je Banožić od njih tražio da ne izbace iz prostora odnosno ne zapečate prostor u kojem su u najmu bili nakupci, "prevaranti, obične varalice", koji za najam nisu plaćali godinama.

- Prostor je sada i dalje u posjedu tih neplatiša, država je izgubila ono ranije i ne ubire prihode koji su vjerojatno nekoliko milijuna kuna jer to je centar Zagreba - upozorio je Milanović.

- Razina gorljivosti i srčanosti kojom je Banožić pristupio zaštiti pojedinaca trebala nam je ’91., da smo bili tako gorljiv, a bili smo, Srbi ne bi došli do Dunava. Čovjek se ubio da zezne državu i da pomogne nekome tko vara državu - rekao je Milanović.

- Most, SDP, Možemo!, hoćete otvoriti tu temu? Ja sam čekao cijeli dan. Dakle, to je klasični kriminal. Čovjek koji nema ni auto-školu, nije doveo odvjetnika sa sobom, nije doveo pravnike, nego se obračunavao na jedan vrlo neobičan način - to moram reći jer imam ogromnu iskustvo, čudno mi je to čitati, al' to je zapisnik - i tjerao dvije visoke dužnosnice jedne velike državne firme da pogoduju prevarantima - rekao je Milanović.

- Imamo dokument u kojem jasno stoji da je ministar kriminalac i sad ćemo, zato što je upravo 'odletjelo' nekoliko ljudi iz Vlade zbog manjeg kriminala, šutjeti o tome da damo malo predaha onima koji krše zakon? Pa ne možemo šutjet. Što takav čovjek radi na slobodi, a kamoli u Vladi? - upitao je pa se osvrnuo na oporbu za koju kaže da nije otvorila tu temu.

Milanović je rekao za Banožića da je “ili poslovno nesposoban ili je kriminalac.” Dodao je da je to stvar za DORH i krim policiju.

- Taj je trebao odletjeti prvi, katastrofa je za Hrvatsku - rekao je Milanović o Banožiću.

- Gospodo iz Sabora napadajte. Evo vam trag, slijedite zaraženu krv - zaključio je Milanović.

