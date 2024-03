Milanović o datumu izbora: 'To je vojna tajna. Znat ćete sutra'

Predsjednik Zoran Milanović u četvrtak je posjetio Dugi Otok. Novinare je zanimao datum izbora, ali Milanović ga nije htio otkriti, prenosi N1.

- To je vojna tajna. Reći ću vam sutra, kad se vratim u Zagreb. Ovo je bilo 4 godine beščašća - poručio je Milanović pa dodao kako je zlo vrijeme završilo nasilničkim instaliranjem Turudića.

- Izražavao sam se o Ustavnom sudu svakako, ne bez argumenata, a jučer su valjda i oni shvatili da tako dalje ne može - rekao je.

Zastupnici u Hrvatskom saboru u četvrtak su izglasali raspuštanje svog 10. saziva, a Predsjednik Republike, koji prema zakonu određuje datum parlamentarnih izbora, to može napraviti najmanje 30, a najviše 60 dana od raspuštanja parlamenta.

Osvrćući se na jučerašnju Turudićevu prisegu na kojoj nije sudjelovao ni jedan sudac Ustavnog suda, Milanović je ustvrdio da su "i oni shvatili da dalje ne može" i da je od njih proglašen osobom koja nije dostojna te dužnosti prema mišljenju velike većine sudaca.

- Radi se o čovjeku koji je debelo kontraindiciran. Kao alkohol za osobu bolesnu na jetru. Ne može to zajedno. I to konačno ide u svom kraju. To je sad dokinuto. Raspustili su se nakon mjeseci prtljanja, petljanja, laganja, manipuliranja - komentirao je Milanović, napominjući da se radilo o drpanju, laganju da se stekne vlastita bolja i jača početna pozicija za te izbore.

- To je AP radio cijelo vrijeme - rekao je.

O lex AP

Osvrnuo se i na tzv. lex AP kojeg je Sabor danas donio, ustvrdivši da se radi o pokušaju discipliniranja i sređivanja stanja tamo gdje postoji građanski neposluh i svijest o tome da se neke stvari moraju učiniti javnima jer se neće znati tko krade, laže i drpa.

- Plenkoviću je to životna opasnost. On je protektor lopova i korupcije u Hrvatskoj. Možda to ne bih rekao prije sedam godina, a sad je to jasno svakom djetetu. Svaka sardina to kuži. Ona kojoj su glavu odrezali, ona to kuži - kazao je.

Govoreći o poslovanju tvrtke Mardušić čiji je pogon obišao, rekao je da se radi o dobroj priči s EU, iz koje su dobili 85 posto sredstava.

- Nekad je ovo bilo izolirano iako je daleko od izoliranog i zato su ljudi odavde odlazili masovno. Nitko ovdje nije došao iz gušta, ljubavi ili avanture nego zato im treba novaca. Tu sam vidio domaćih ljudi, uglavnom starije žene, iako nije nekakav najatraktivniji posao. Nije neka navala na taj posao, ali uglavnom su stranci - komentirao je.