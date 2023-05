Milanović o dolasku premijerke Srbije: 'Ona je Vučićev kurir'

U Zagrebu je danas bio tradicionalni susret sindikalista SSSH-a povodom obilježavanja Međunarodnog praznika rada. Nakon susreta, izjavu za medije dao je predsjednik Republike Zoran Milanović.

Na početku razgovora, Milanović se osvrnuo na pregovore Vlade i sindikata, komentirajući i dojam da se situacija riješi tek kad se uključi premijer Andrej Plenković.

- Nisam se nikad miješao u to, uvijek su to rješavali ministri jer to je njihov posao, ako nije njihov posao onda nemaju smisla i sve je u rukama jedne osobe. Iznimno se premijer treba umiješati, ali u pravilu ne - poručio je.

Prokomentirao je i prava stranih radnika u Hrvatskoj.

- Oni moraju imati ista prava kao i hrvatski radnici - dodao je.

Osvrnuo se i na najave o povećanju plaća.

- Dobro je primiti malo veću plaću, posebno s obzirom na rast cijena hrana. Inflacijom su pogođene namirnice robe na koje ljudi prosječnih prihoda troše najveći dio svojih prihoda, ako ne i cijele. Gdje god odeš negdje će faliti u nekom trenutku. Smanjivati mirovinske doprinose… To je kratkovidan potez - ističe.

Brnabić je Vučićev kurir

Prokomentirao je posjet srpske premijerke Ane Brnabić i dodao da SNV ne predstavlja Srbe u Hrvatskoj.

- Brnabić je glasnogovornica, kurir gospodina Vučića, ona nije kreator. Oni i dalje lupetaju o etničkom čišćenju u Hrvatskoj, genocidu – e, dosta više - dodao je Milanović i poručio da Srbija mora prekinuti ovakve odnose s Rusijom.

- Srbija mora reći gdje je, prošlo je godinu dana - poručio je.

- Ja odem u Derventu u dogovoru s Dodikom i onda dva tjedna kasnije slušam nevjerojatne stvari, maltene sam išao dizati hrvatsku bunu, a nisam, ne bi ni išao da se nisam dogovorio - kazao je Milanović.

O Plenkovićevom posjetu Subotici

Milanović kaže da mu smeta slušati Pupovca u Saboru o etničkom čišćenju i da to smeta svakog umjerenog Hrvata.

Istaknuo je kako ne očekuje ništa od Plenkovićevog posjeta u Suboticu.

- Da bi se nešto suštinski promijenilo u Beogradu, potrebno je da se tamo temelji politike mijenjaju. Ne možeš proći s pričom da je moderna Hrvatska nastala na etničkom čišćenju - dodao je.

