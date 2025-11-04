Obavijesti

PREKINUT SKUP

Milanović o incidentu u Splitu: To su vucibatine mojih godina. Treba ih locirati i presuditi

Milanović o incidentu u Splitu: To su vucibatine mojih godina. Treba ih locirati i presuditi
Jadno, mizerno, to treba kazniti. Napali su ljude koji se nemaju čime braniti usred Splita. Odredili smo dva dana ili dan koji se odnose na žrtvu Vukovara i digniteta, to je to, ostatak godine se živi normalno, oštar je bio predsjednik.

Predsjednik Republike Zoran Milanović dao je izjavu za medije i komentirao sramotan upad maskiranih muškaraca na Dane srpske kulture u Splitu. 

 - Jedan očajan događaj, grupa žena, djece se okupila, kako su saznali za to ovi junaci? Bio sam u Splitu prije dva mjeseca i organizirane su Sportske igre mladih, puno ih je iz Srbije, tamo sam bio na pozivu organizatora i u centru Splita kraj mene je stajao ministar iz Vučićeve vlade, čovjek se obratio i mislim si OK, komfor zona, i nitko nije trepnuo. Ovi dečki koji su tako hrabro razbili pokušaj neprijateljskog desanta na Split kao da se radi o neprijateljskim brodovima 1991. godine, očito nisu bili spremni da se obračunaju prije dva mjeseca, nego su čekali da se tamo okupe nebranjeni ljudi. Zašto s maskama? Odvojio bih mlade, za njih ima nade, to je kažnjivo djelo i za to treba odgovarati. Ima među njima vucibatina mojih godina, to treba locirati, izručiti i presuditi, HDZ-ovci znaju kako se to radi. Da im ne padne na pamet da to više rade, ne treba im davati previše publiciteta, za time žude", rekao je Milanović za N1.

 - Jadno, mizerno, to treba kazniti. Napali su ljude koji se nemaju čime braniti usred Splita. Odredili smo dva dana ili dan koji se odnose na žrtvu Vukovara i digniteta, to je to, ostatak godine se živi normalno - oštar je bio predsjednik.

Komentirao je i okrugli stol zbog Jasenovca u Saboru.

  - To ovisi o tome tko vodi Sabor. Saznao sam za to tek kada je održano. Imam osjećaj gađenja prema onima koji pričaju da je tamo ubijeno 700 tisuća ljudi i prema onima koji pričaju da se tamo umiralo od studeni i od starosti. Ovi drugi su već nepovoljni jer jednu ljudsku tragediju pokušavaju izbrisati, a ovi koji tvrde da je ubijeno 700 tisuća ljudi su zabavne budale koje su nanijele štete, na toj ideologiji je izbio rat i agresija na Hrvatsku. Jasno je da to sprdačina. Ta država je donijela rasne zakone pa logor. Što će se organizirati u Saboru ovisi o predsjedniku.

