Milanović o kaznenoj prijavi protiv Banožića: 'Vidite što se događa kad je postupak tajan'

Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović dao je izjavu za medije nakon boravka u Novoj Gradiški.

- Novac je novac, na privatno ne smije, na javno, to je već druga stvar - komentirao je predsjednik trošenje europskog novca.

Predsjednik je odgovorio i na pitanje o tome da je u posjetu gradu na čijem je čelu čovjek protiv kojeg je dignuta kaznena prijava.

- Nije sve isto. Postoje gradonačelnici kojima, nema majci, da bih došao i sklanjao sam se od njih. Nije svaka situacija ista. Bilo je gradonačelnika za koje je jasno da su kabadahije i lopovi - kaže.

- Vidite što se događa kad je postupak tajan, to je ovo zbog čega bi Plenković hapsio, a vi ste to nazvali netransparentnim i tajnovitim. To treba biti što transparentnije. Zato je tajnost postupka opasna glupost i ukinuta u vrijeme moje većine u parlamentu - kaže.

Pozvao je i ljude koji “imaju potrebu voziti automobile teže od dvije tone” da ih ne ukrašavaju dodatno i ne ubijaju ljude time.

O vozilima Bradley: Da nije bilo mene uzeli bi Ukrajinci ili netko treći

Govorio je i o vozilima Bradley, koja su stigla u Hrvatsku.

Kazao je kako su ona u Hrvatsku stigla za novac i da se borio za njih “kao mater za dite”.

- Poklonjenom konju se gleda u zube i onda ga uzmeš. A ovog se konja vodilo na obdukciju i očekivalo da preživi. To je skoro bačeno niz vodu i nije jasno zašto Hrvatska nije uzela nešto što joj se nudilo na dar. … To je došlo do faze realizacije prije dvije godine i nikad neću imati odgovor, a malo tko je uključeniji od mene, kako je moguće da se odluka o odustajanju od poklona preokrenula. To je dobro za Hrvatsku - kazao je.

- Da zaključim, da nije bilo mene, to bi propalo, uzeli bi Ukrajinci ili netko treći - komentirao je.

'Hrvatska se ponaša čudno... kao zadnji luzer'

Nadalje, rekao je kako je čudan normativni okvir na koji smo pristali ulaskom u EU.

- Hrvatska se ponaša čudno, ne lijepo ili čudesno, nego baš čudno, kao zadnji luzer. Drugi rade što hoće. Ja ne pozivam da radimo što hoćemo, nego samo da gledamo što drugi rade i nešto naučimo. Sve što sam imao sam rekao prije te kretenske odluke da ih se uzme kao satniju zarobljenika… U Hrvatskoj neće doći do toga, učinit ću sve da do toga ne dođe, da imamo kolektivno kažnjavanje, to ne valja - govori na pitanja o hrvatskim državljanima koji su zbog izazivanja navijačkih nereda od kolovoza u grčkim zatvorima.

Situaciju s afričkom kugom i prosvjedom seljaka nije htio pretjerano komentirati. Rekao je kako se ta bolest pojavila u Litvi prije 10 godina i još je tamo.

- U najboljoj formi je - zaključio je predsjednik.