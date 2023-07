Milanović o plinskoj aferi: To je kriminalni nemar. Odluku o sazivanju Sabora donijet ću sam

Za to netko mora politički odgovarati, a ako donesem odluku o sazivanju Sabora donijet ću je sam, bez pritisaka, stoji na početku priopćenja Ureda predsjednika Zorana Milanovića o aferi s preprodajom plina.

- Ta mogućnost postoji i ja je neću nikako apsolutno otkloniti, ali nadam se da do toga neće doći ako dobijemo jasan odgovor tko je za ovo kriv - poručio je Milanović komentirajući plinsku aferu i inicijativu iz oporbe da sazove izvanrednu sjednicu Sabora i dodao:

- Jer, to se dogodilo, plin je kupovan i prodavan po nikakvoj cijeni jer ga se nije moglo skladištiti. Očito su neki ljudi koji odgovaraju za to znali i za to netko politički mora odgovarati. Je li tu bilo kaznenog djela, ima li odgovor na najvažnije pitanje - tko ima koristi, to neka istražuje DORH. Ali, što god DORH istražio to ne može biti razlog za šutnju premijera i ljudi koji za to odgovaraju. Ukoliko ti odgovori i reakcije budu zadovoljavajući, ja ću to smatrati dovoljnim. Ukoliko ne, ni na čiji pritisak - jer se ja ni do sada nisam ni sa kim iz opozicije konzultirao i ne mogu primati ljude na tu vrstu konzultacija - odluku ću donijeti sam - dodao je predsjednik Milanović.

Odgovarajući na pitanje novinara, o plinskoj aferi još je rekao:

- To je kriminalni nemar koji graniči s kaznenim djelom. To su nevjerojatne stvari. Tamo gdje vidim elemente kaznenog djela, o tome ću otvoreno govoriti. Molim brzo odgovor na pitanje gdje je taj plin završio, tko je odgovoran što se za taj problem znalo - a tu činjenicu nitko ne negira - mjesecima jer je HEP navodno o tome izvijestio nadležne, navodno ne jednom, a oni nisu ništa napravili - završava Milanović.