Milanović o pogibiji vojnika: 'To nije naš rat, a ni NATO-ov rat'

Kandidat za predsjednika Republike Hrvatske i bivši čelnik SDP-a Zoran Milanović izrazio je u petak sućut zbog pogibije hrvatskog vojnika u Kabulu. Smatra da bi se trebala razmotriti ideja o povlačenju hrvatskih vojnika iz Afganistana i podsjetio je da je njegova vlada smanjila broj vojnika u toj zemlji s 350 na 50, javlja N1.

Dodao je da mu nije jasno zašto se taj broj ponovno povećao te da bi ga trebalo smanjiti.

- To nije naš rat, to nije čak ni NATO-ov rat - izjavio je Milanović.

Bivši predsjednik Vlade komentirao je i porezne izmjene koje su u petak najavili ministar financija Zdravko Marić te premijer Andrej Plenković.

- Mislim da smo mi to radili malo sustavnije, ali ne bih se usudio to nazvati reformom, ne može Vlada to što radi nazvati reformom u četiri koraka. Mogu to pozdraviti, ali to nije reforma - tvrdi Milanović. Kad su porezi u pitanju, rekao je, postoje dvije porezne stope koje su nemoguće, 0 posto, jer država nema prihode i 100 posto, jer tada nitko neće raditi.

- Sve između toga je tema za razgovor. Smanjivati opterećenje prije svega rada, da, ali ova ideja da se mlađe ljude oporezuje na dohodak manje od onih koji rade više od 30 godina je atraktivna, ali ima puno zamki. Zvuči dobro, ali je riskantna. Reforma, ovo što se događa, nije reforma niti ja smatram da Hrvatskoj treba reforma poreznog sustava. Trebamo svako toliko raditi promjene, pa tako i ovo što se događa nije reforma, nego su promjene - rekao je.

- Reći ćete da hvalim Vladu, ali ovo je nastavak onoga iz 2015. godine, samo što je za to tada trebalo malo više hrabrosti - istaknuo je Milanović.