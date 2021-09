Nakon sastanka na Pantovčaku, novinari su našeg i crnogorskog predsjednika upitali o izboru Angele Merkel da za zadnja odredišta u svojoj kancelarskoj karijeri izabere Srbiju i Albaniju te njenoj izjavi o srbijanskom predsjedniku Aleksandru Vučiću kao osobi koja ne daje lažna obećanja. Predsjednik Zoran Milanović istaknuo je da nije ispravno izvlačiti generalne zaključke iz činjenice da netko nekoga posjećuje.

- Razdoblje u kojem se Hrvatska trenutno nalazi je razdoblje stabilnosti, katkad pomalo dosadne, prekinute nekim gromovima i munjama unutarnjopolitičkog elektriciteta između nekih centara vlasti, ali u pravilu više nema stranih ambasadora. To sam morao odgajati svoje ministre da ne gube vrijeme na to. Politika se vodi u ozbiljnoj državi na drugačiji način. Mi idemo svojim putem i to je to - rekao je naš predsjednik.

O posjetu Merkel Srbiji: 'Ako te često posjećuju, nešto s tobom nije u redu'

Milo Đukanović, crnogorski predsjednik, poručio je da nije on tu da tumači zašto netko ima ovakav ili onakav odnos prema pojedinim zemljama u regiji.

- Politika Srbije kaže da je pravo Srbije da štiti navodno ugrožena prava Srba u drugim državama. Ja to čitam kao ugrožavanje suvereniteta susjednih država, posebno kada imam u vidu iskustvo iz 90-ih. Sada su umjesto Karadžića četničke vojvode na čelu stranaka u Crnoj Gori pozvale Vučića da zaštiti njihova prava. Nadajmo se da nećemo prolaziti taj scenarij iz 90-ih, ali moje je da upozorim. Članovi Vlade Srbije govore o "srpskom svetu", što je eufemizam za Veliku Srbiju, i da je to legitimni nacionalni interes Srba. To je identično onoj krilatici "Svi Srbi u jednoj državi." Srpska pravoslavna crkva, kao udarna igla velikosrpskog nacionalizma i jedina prekogranična infrastruktura Velike Srbije, uporno ponavlja da ne postoji crnogorska nacija. Sjetite se poruke patrijarha da su ugroženija prava Srba u Crnoj Gori nego što su bila prava u Pavelićevoj Hrvatskoj - istaknuo je.

Milanoviću je ta izjava da su ugroženija prava Srba u Crnoj Gori nego što su bila u Pavelićevoj Hrvatskoj očito promakla pa je upitao Đukanovića tko je to točno rekao, na što je crnogorski predsjednik kazao kako je to izjavio patrijarh Irinej.

'To je granica koju nije prelazio ni Milošević'

- Ah... nakon toga može jedino šaka letjeti u odnosima ljudi - rekao je kroz uzdah pa nastavio:

- To je granica koju nije prelazio ni Milošević, on je pazio što govori, bio je visoko manipulativan, pokvaren, dijaboličan, ali je govorio komitetskim jezikom - poručio je pa se ipak vratio na prethodno pitanje o posjetu Merkel Srbiji.

- Švedska je jedna uzorna, malo i eksplozivna za nordijsku državu. Predsjednik Obama ju je posjetio 2012. Znate kada je prije toga neki američki predsjednik bio tamo? 90 godina prije toga. Ako te prečesto posjećuju, nešto s tobom nije u redu. Posjećivali su i Miloševića i bio je sjajan partner i onda ga više nisu posjećivali. Dakle, iz toga zaista ne treba izvlačiti nikakve zaključke, a ako već hoćete izvucite ovakav: tamo gdje je netko tko je problematičan, tog se ide gledati i provjeravati. Povukli ste me za jezik, nisam to htio reći, ali eto, sjetite se Švedske. Dao Bog da te ne posjećivali često. A opet, vrata su vazda otvorena - rekao je kroz smijeh.