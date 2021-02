Predsjednik je u Sisak stigao vlakom nešto prije deset sati Milanović. Tijekom boravka obišao je i kontejnersko naselje u ulici Ivana Fistrovića i Opću bolnicu "dr. Ivo Pedišić". Nakon Siska posjetio je i naselje Nebojan te je potom u Petrinji u vojarni “Pukovnik Predrag Matanović” održao sastanak s predstavnicima Stožera civilne zaštite za otklanjanje posljedica potresa.

Nakon sastanka u Petrinji predsjednik se obratio javnosti.

"Vidim da se puno radi i to uglavnom korektno. Uvijek će netko biti bijesan što nije nešto dobio danas, ali dobit će. U nekoliko sela imate opasne vrtače, detaljno smo razgovarali i vidim da se radi na tome. Dnevnu politiku i čarke na stranu, ovo je ozbiljan napor i veliki test koji je pred nama", kazao je Milanović, javlja Dnevnik.hr.

Na pitanje kako komentira tulum Željka Keruma sa sucima kazao je kako suci nisu svećenici.

"Ipak, oni moraju biti uzor i umjereni i savršeni. Bivšem državnom odvjetniku rekao sam da će morati početi živjeti jedan samostanski život. Ne bih optuživao te suce, ali nije to baš kak se šika", rekao je i dodao da ne vidi sličnost s okupljanjima u Klubu Dragana Kovačevića.

POGLEDAJTE VIDEO Suci na večeri kod Keruma

Osvrnuo se i na zahtjeve oporbe za osnivanje istražnog povjerenstva koje bi se trebalo baviti poslijeratnoj obnovi te obuhvatiti i posao Nikole Mažara, Milanović je kazao "ne znam tko je Mažar".

"Ako kažem da mi je to prenategnuto zamjerit ću se opoziciji. Ovdje je obnova provedena prije puno godina, u njoj je sudjelovalo puno malih tvrtki. Ne znam koliko to ima smisla", rekao je.

Komentirao je i izjave Orešković koja je kazala kako je "politički kišobran HDZ-a", kazao je kako ona "žica i cica" odvjetničku naknadu od Janafa.

O priči Provjerenog i potencijalnog sukoba interesa gradonačelnika Dumbovića rekao je kako je Petrinja mali grad.

"Ne znam želi li mu netko napakirati, treba ozbiljno sve provjeriti, ali nisam za hajku", rekao je.

Kad je riječ o HGK, kazao je da nije problem u iznosu članarine, već što poduzetnici od toga dobivaju.

"Ako ne dobivam ništa, onda imam pravo tražiti ukidanje članarine", rekao je.

Izjavu medijima prethodno je dao nakon obilaska bolnice.

"Mogu ponoviti ono što znate i što je već rečeno i već viđeno. Ovo je ružno nastradalo i treba biti pametan kada je u pitanju i sanacija i rušenje ovakvih objekata", rekao je Milanović te dodao da je potrebno pitati konzervatore, ali da odluku ipak treba donijeti politika, odnosno oni koji su za to odgovorni.

"Ovdje će vjerojatno biti i rušenja, i to što prije, to bolje, da se bolnica može vratiti u svoju funkciju i da liječi što je moguće veći broj ljudi iz ovog kraja, da ne idu u Zagreb, ako to baš nije potrebno", rekao je.

Govoreći o svojim dojmovima nakon susreta s građanima koji žive u kontejnerima u ulici Ivana Fistrovića, Milanović je rekao:

"To je jedna od sedam lokacija u Sisku na kojoj se nalaze kontejneri. Ja sam i prvih dana govorio da je lako reći onome tko je u nevolji da bude strpljiv. To se sada nekako dovelo u funkciju i djeluje. Ali naučili smo nešto – postoje kontejneri ovakvi i onakvi, neki su bez sanitarnih čvorova, neki su sa sanitarnim čvorovima, a ti su naravno skuplji pa sada iz toga treba izvući pouke i vidjeti što će se ubuduće nabavljati i čuvati na robnim zalihama", poručio je Milanović.