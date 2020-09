- Poznam \u010dovjeka 20 godina, vodio je mirovinsku reformu, moj odgovor je upravo takav. Vratit \u0107emo se na ovom temu. Ovo je tema kao putovanje u Albaniju, ovdje se skriva ne\u0161to puno opakije. Ako predsjednik ne\u0107e komentirati istrage tko \u0107e - rekao je te komentirao i suca Turudi\u0107a.

- Sudac govori o svojim presudama, neka se bavi s time u sudnici. Za to treba oduzeti licencu. Neki od tih ljudi rade što god im padne napamet. Tim ljudima treba zabraniti da govore. Oni koji su mislili da će me ušutkati su izvan sebe. SOA me nije obavijestila, to je posao koji je radio Uskok i krim policija, o tome sve zna ministar unutarnjih poslova , o tome zna i predsjednik Vlade - kaže.

- Ja ne znam ništa, ali imam iskustva. DORH na jedan kriminalni način nakon što završi istragu, informacije daje medijima. To treba u ovoj zemlji urediti. Kada sam saznao koliko proces traje, to su činjenice, kada su pratili tog poduzetnika s novcem išao ga predati, u tom trenutku zna se što se radi. Izbjegli ste raditi što treba. Što se radilo 10 mjeseci, ja moram postavljati to pitanje - ispričao je.

- Ovo što sad vidim me uznemirava, pitajte druge članove vlada koliko je osoba bilo na tom mjestu gdje sam ja bio dva, tri puta. Ne znam ja ništa o istrazi, ali znam o svemu drugom. S Draganom Kovačevićem nisam ove godine bio tamo. Bio sam na brodu, ali i da sam bio a njim, pa što - rekao je i dodao da šef SOA-e nije znao za istragu te da je njegov posao da upozori na kradljivce.

- Jakov Kitarović je jedan dekor, bio je tamo na Martinje. Bilo je tamo dosta ljudi, čaršija priča - kaže.

- Policija ne bi napravila tako nešto. DORH je taj koji to radi. Zašto se nije postupalo i zašto se nije ništa poduzelo tog 11.11. - upitao je.

- Onaj tko je sve znao je ministar unutarnjih poslova i premijer - poručio je.

- To je kao da ideš lovit King Konga, a upucaš kokoš - rekao je Milanović.