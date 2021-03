Predsjednik Zoran Milanović danas je na Cresu obišao Sirane Poljoprivredne zadruge Loznati, a potom i gradilište Sunčane elektrane Cres koja se gradi na lokaciji Orlec Trinket istok.

Komentirao je opet preoceduru oko izbora predsjednika Vrhovnog suda.

- Taj sud, ako se ti ljudi zaista žele tako ponašati, ako treća ruka Vlade, to je kao DDR. Taj sud je političko tijelo. To je bilo predvidljivo. Tako sam najavljivao, ali me iznenadila manična brzina. Ustavni sud nije sud, on se tako zove, on je sastavljen uglavnom od političara, većim dijelom od političara. Ima tu i malo autoiluzije. Ta opsjednost javnim pozivima koji to nisu i natječajima koji Šeksov kum ne razumije. Ustavni suci su birane iluzorne operacije. To je sada kumska radna zadruga - rekao je Milanović o Ustavnom sudu.

- Predsjednik Sabora je sam sebi uz podršku jednog dijela ljudi odlučio da je to što je napravio ispravno. To je vrlo opasan presedan, ne dao Bog da se ponovi. To je uvođenje diktature jedne stranke u parlamentu. Ta stranka se zove HDZ - osvrnuo se Milanović na postupak predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića.

- Imaju problem na neki način sa mnom jer sam osobno sudjelovao u pisanju tih dijelova Ustava. Onaj koji ima više ruku, privremeno ima iluziju nekog dobitka. Morat će se očitovati o kandidatu, ne zato što je to moja želja, već zato što je ustavna obveza da se o tome očituju - kazao je predsjednik.

- Profesorica Zlata Đurđević je moj kandidat i ona će to biti neovisno o tome raspisivali oni neki javni poziv. Gdje ćeš transparentnije nego da ja kažem tko je ta osoba. Ovo nije moje osobno pitanje, a gospođa Đurđević bit će kandidatkinja. Ja ne biram izvođača radova. Od mene se kao predsjednika očekuje da poznam nekoliko pravnika i da kažem u njihovo ime 'she's the one'. Ili to je on - rekao je Milanović.

- Neka se njome bave HDZ-ovi prvaci. Već su počeli Bošnjaković i mali Malenica pričaju kako je to loše - dodao je i nastavio:

- A reći ću vam zašto. Na Vrhovnom sudu je predmet o zločinačkom udruživanju. Nije o Kragujevcu. Nego na Vrhovnom sudu u Zagrebu. To je stranka koja je nekoliko puta osumnjičena, optužena i osuđena za pljačku. I zato da mora ljudima vratiti 10 milijuna kuna koje su ukradeni. Oteti su iz očiju. Isčupane kao trepavice. Žale se na to i sad žele kontrolu nad Vrhovnim sudom. Ne mogu predsjednik Vrhovnog suda tu nešto puno napraviti. Zna se kako će se to riješiti, ispod stola, kao u Osijeku.

Za Malenicu je rekao da “predaje pravo u Šibeniku komunalnim radnicima”.

- Došao mi je s frulom i harmonikom njuškati na Pantovčak da vidi što ću napraviti po pitanju Vrhovnog suda - kaže.

Dodao je kako je donesen neustavni zakon i da se sada vreba kako zadržati to stanje.

- Na Vrhovnom sudu je predmet HDZ-a kao zločinačke organizacije. Nije u Kragujevcu. Osuđeni su za pljačku. Zato žele što veću kontrolu nad Vrhovnim sudom- kazao je.

- Bezočno se Sessa javio na javni poziv, može li on još uvijek biti predsjednik Vrhovnog suda. Što o tome misle saborski zastupnici? Oni ga mogu razriješiti. On je zaštićen kao lički medvjed - rekao je.

Novinari su mu postavli pitanje i o Mamićevim optužbama.

- Sad se vidi što se tu događalo. Netko za to treba odgovarati. To ulazi u domenu krivičnih djela protiv pravosuđa. To bingamo, gledamo kao na Netflixu dok nam oči ne ispadnu.Ovo je HDZ-ovo sudstvo, ali što je tu radio Sessa? Gdje je on bio? A bio je i predsjednik Općinskog suda - kazao je.

Šeksova kćer je imenova na čelo jednog od najvećih sudaca. Neki drugi koji su isto imenovani kao članovi obitelji su bili mizerni studenti”; dodaje.

“Krade se. Pogledajte malo imovinske kartice članova uprava državnih firmi. Iz zakutnih su varošica, odakle im ta imovina? To neću nazvati hobotnicom. Hobotnica je delikatesa, ovo je opakija neman”, kaže još.

Komentirao je današnje cijepljenje premijera. Đikić je to nazvao predstavom za javnost.

"Zašto Đikić nije član HAZU-a?. Zašto Đikić nije akademik a jesu tri puta manje pametni? To je pitanje koje postavljam akademicima. Ali Đikić bi se trebao baviti znanošću, a ne politikom. To je predstava kao što je svaki politički čin na naki način predstava, kada se nešto želi poručiti. Onaj tko je, a netko je donio odluku da Hrvatska tako prigrli AstraZenecu je napravio grešku, za to bi trebao odgovarati. To je napravljeno bijedno, amaterski, preko veze. I danas znam neke 80-godišnjake koji nisu cijepljeni. Ja sam se cijepio među prvima, kada je trebalo potaknuti ljude na cijepljenje", kazao je Milanović i napomenuo da je se AstrZeneca sedam puta jeftinija. Kazao je da je to bila politizacija, ali da je u današnjem cijepljenju najmanje politizacije.

O Zdravku Mamiću

Htio bi reći još dvije riječi o Mamiću o kojem gotovo nikad nisam govorio. Gospodin Mamić je pogriješio kada hrvatskoj državi nije htio platiti porez. On optužuje Ranka Ostojića koji s tim nema veze. Pri ministru financija Lalovac je formiran tim za sprječavanje velikih poreznih prijevara. Kao menadžer je imao veličanstvene uspjeha. Bizarno je, Bože zvučim kao Plenković, on ni ne zna što to znači… Dinamo ne potražuje taj novac… Istina je također na pravdi Boga, da nema Mamića da ne bi pričali o tome, ne bi bilo ni lipe. Napravio je puno za hrvatski nogomet. Sam pao, sam se ubio