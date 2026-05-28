Milanović o Vučiću: ‘Plaši narod pričama o napadu Hrvatske, to je komično i uznemirujuće’

Ministar obrane Ivan Anušić potpisao je prošle godine s kolegama iz Albanije i Kosova Deklaraciju o suradnji na području sigurnosti i obrane, a nakon toga je Vučić počeo prozivati Zagreb da stvara vojni savez s Tiranom i Prištinom protiv Beograda. "Predsjednik nama susjedne države ne odustaje od toga da plaši svoje građane perspektivom napada Hrvatske i Albanaca na Srbiju. To bi bilo komično, da nije neozbiljno i uznemirujuće u stvari", rekao je Milanović na svečanoj akademiji povodom Dana Oružanih snaga RH.

Dodao je da se, s obzirom da takve izjave dolaze od šefa države, ljudi pitaju je li to istina.

"I znam da je inferiorno stalno to objašnjavati i pravdati se, ali radim to radi naših ljudi. A djelomično i radi Srba da shvate o kakvoj se naprosto neozbiljnoj raboti radi", rekao je predsjednik.

Međunarodno pravo se "gazi i obezvrjeđuje"

Milanović je dodao da je "neozbiljno" i to što "visoki dužnosnici nekih država na Baltiku pozivaju da se napadne Lenjingradska oblast". Pritom nije naveo o kojim se dužnosnicima radi.

"Mi smo solidarni na temelju članka 5. NATO-a. Ali u kojoj mjeri? U apsolutnoj mjeri. Tako da nemamo nikakav utjecaj i nikakav uvid i spoznaje o tome što će bilo koji od naših 30 saveznika reći", rekao je predsjednik. Dodao je da je Hrvatska zbog toga u inferiornoj poziciji s obzirom da u Litvi ima svoje vojnike.

Po Milanovićevm riječima, osim Rusije kao agresora na Ukrajinu danas "imamo agresora i na Bliskom istoku".

Predsjednik nije izrijekom rekao na koga misli, ali je ranije osudio američko-izraelski napad na Iran, rekavši da se radi o jednostranoj primjeni vojne sile kojom se krši međunarodno pravo i poredak. Zbog sigurnosnih razloga zapovjedio je i povlačenje hrvatskih vojnika iz Iraka i Libanona.

"Međunarodno pravo najbolji prijatelj malih država kada ga se ne obezvrjeđuje i gazi na način na koji se to radi danas", istaknuo je Milanović.