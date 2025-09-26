Obavijesti

Milanović odgovorio Mađarima oko nafte: 'Razumni smo, ali ništa ne može biti besplatno...'

Mi smo saveznici, partneri i susjedi. Nikome ne možemo ustupiti svoju obalu. Na kraju krajeva, MOL ima rafineriju u Rijeci, rekao je Milanović nakon napada Mađara na Janaf

Predsjednik Republike Zoran Milanović odgovorio je u petak na optužbe mađarskog šefa diplomacije Pétera Szijjárta koji je Hrvatsku optužio za ratno profiterstvo u energetici. Poručio je Budimpešti kako treba biti opreznija te da ne vidi razlog za nervozu, prenosi HRT.

- Njih to malo žulja. Mislim da bi trebali opreznije te stvari govoriti. Hrvatska ima obalu, ima kapacitete za plin, ti kapaciteti rastu i daleko nadmašuju hrvatske potrebe, što znači da mogu biti od koristi državama koje nemaju izlaz na more, pa ako žele, tu smo - rekao je Milanović i dodao kako su cijene, koje Hrvatska nudi, razumne.

Potvrdio je kako usluga, koju prodajemo, ne može biti besplatna.

- Sve ostalo su strateška i povijesna pitanja. Mi smo saveznici, partneri i susjedi. Nikome ne možemo ustupiti svoju obalu. Na kraju krajeva, MOL ima rafineriju u Rijeci. MOL, koji je suvlasnik INA-e, upravlja tom rafinerijom - rekao je Milanović i pokušao smiriti tenzije.

- Nema razloga za nervozu - kaže on. 

