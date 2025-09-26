Mađar žestoko opleo u UN-u: 'Hrvati su ratni profiteri'. Odmah se oglasio i Janaf

Hrvatska iskorištava kriznu situaciju i nameće ratnu pristojbu na sirovu naftu koja se isporučuje Mađarskoj, ali mađarska vlada neće dopustiti da njihova pohlepa za profitom ugrozi rezultate politike smanjenja režijskih troškova, izjavio je u četvrtak u New Yorku ministar vanjskih poslova Péter Szijjártó.

Kako stoji u priopćenju Ministarstva vanjskih poslova i trgovine, ministar je izvijestio o proturječnim informacijama vezanim uz kapacitet Jadranskog naftovoda, navodeći da bi Mađarska mogla uvoziti znatno više prirodnog plina i sirove nafte iz Hrvatske nego što to trenutačno dopušta energetska infrastruktura susjedne zemlje, čija je razina razvoja znatno niža od one u Mađarskoj.

- Niža razina razvoja znači da se mađarska energetska sigurnost ne može temeljiti na Hrvatskoj. Ako sirovu naftu možemo dopremati u Mađarsku samo preko Hrvatske, tada taj naftovod ne može prevoziti dovoljno nafte za osiguranje neometane opskrbe Mađarske i Slovačke - rekao je Szijjártó.

- Prošlog tjedna, 17. rujna, provedeno je testiranje koje je dokazalo da Jadranski naftovod jednostavno nije sposoban prenositi velike količine sirove nafte na duge udaljenosti, bez prekida i pod visokim tlakom,“ dodao je. Péter Szijjártó je stoga naglasio da bi oslanjanje Mađarske opskrbe na taj naftovod bio iznimno opasan, rizičan i neodgovoran potez.

- Nažalost, moramo priznati i to da nas Hrvati iskorištavaju. Hrvati profitiraju na ratnoj situaciji. Hrvati nam i dalje naplaćuju ratnu pristojbu, jer su od izbijanja rata povećali tranzitnu naknadu za naftovod na pet puta više od europskog referentnog iznosa - rekao je ministar vanjskih poslova Péter Szijjártó.

- Mi nismo spremni dopustiti da rezultati naše politike smanjenja režijskih troškova budu ugroženi zbog hrvatske pohlepe za profitom. Nismo spremni dozvoliti da se računi za energente mađarskih građana povećaju zbog dodatne zarade koju Hrvati ostvaruju. Stoga Hrvati ne bi trebali na nama iskaljivati svoju pohlepu za profitom. I ponavljam još jednom – nećemo dopustiti da hrvatska pohlepa za profitom poništi rezultate mađarskog smanjenja režijskih troškova - zaključio je.

O tvrdnjama i kritikama iz mađarskog tabora, oglasio se i Janaf, priopćenjem:

- MOL Grupa nije stvorila uvjete za maksimalni protok prilikom testiranja naftovoda

Zagreb - JANAF d.d. odbacuje navode MOL Grupe o navodnim tehničkim propustima s naše strane tijekom testiranja kapaciteta naftovoda na dionici od Terminala Sisak do mađarske granice održavanog u rujnu 2025. godine. JANAF osobito odbacuje navode prema kojima ne bi mogao zadovoljiti potrebe dviju rafinerija MOL Grupe u središnjoj Europi potrebnim količinama sirove nafte na godišnjoj razini.

Prvo zajedničko rujansko testiranje obavljeno je 11. i 12. rujna 2025. godine, bez aplikacije DRA polimera, korištenjem dvije pumpe u Sisku i tri pumpe na mađarskoj strani u Csurgu. Postignut je prosječni protok od 1.950 m3/h, što na godišnjoj razini iznosi 13,8 milijuna tona.

Foto: Janaf

Drugo zajedničko testiranje u rujnu obavljeno je 17. i 18. rujna 2025. godine, uz aplikaciju DRA polimera koji olakšavaju protok nafte, korištenjem dvije pumpe u Sisku i tri pumpe na mađarskoj strani u Csurgu. Postignut je protok od 2.200 m3/h, što na godišnjoj razini iznosi 15,5 milijuna tona.

Treće testiranje, od 22. do 24. rujna 2025. godine, planirano je s protokom 2.200 m3/h, ali je na zahtjev MOL Grupe protok smanjen na 1.600 m3/h, tako da se je transport odvijao s jednom pumpom u Sisku i jednom u Csurgu. Potrebno je još jednom naglasiti kako je jedini razlog za smanjen protok bio izravan zahtjev MOL Grupe te s JANAF-ove strane nije bilo nikakvih zapreka ostvarenju punog planiranog protoka. Stoga treće rujansko testiranje smatramo nevjerodostojnim jer MOL nije stvorio uvjete za maksimalni protok.

JANAF je tehnički, organizacijski i na svaki drugi način pripravan pokriti cjelokupne godišnje potrebe rafinerija MOL Grupe u Mađarskoj i Slovačkoj za sirovom naftom. U skladu s nizom provedenih zajedničkih testiranja, dali smo jamstva MOL Grupi, Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji o isporuci dovoljnih količina sirove nafte za potrebe Mađarske i Slovačke.

Iako je u testiranjima postignu protok od 2.200 m3/h, preporuka za siguran rad na temelju provedene hidrauličke studije je 2.100 m3/h, što bi na godišnjih razini značilo 14,5 milijuna tona ako se uzme gustoća Azeri light nafte 0,83 i utilizacija naftovoda od 95 % te sposobnosti MOL Grupe da preuzima sirovu naftu na mjestu predaje.

MOL Grupa je naš cijenjeni partner, s kojim imamo ugovorni odnos koji traje dulje od desetljeća, te trenutačno imamo važeće ugovore o transportu i skladištenju sirove nafte. Uvjereni smo kako je JANAF do sada dao dovoljno garancija i materijalnih dokaza o sposobnosti isporuke dovoljnih količina nafte MOL Grupi.

JANAF razumije potrebu svojih partnera da uvijek imaju mogućnost korištenja više dobavnih pravaca iz sigurnosnih i drugih razloga, ali smo čvrstog stava kako manipulacije i opstrukcije ne spadaju u partnerski odnos - priopćili su iz Janafa.