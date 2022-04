Milanović opet opleo po hrvatskim medijima: 'Slobodni mediji, vrlo loši, ali slobodni'

Hrvatska je vrsta demokracije. Slobodni mediji, vrlo loši, ali slobodni. Gledajte, ljudi, ne znam koliko će vas odabrati taj životni put. Samo nemojte biti novinari koji su primljeni jer je svatko dobrodošao. Budite najbolji. Budite najbolji. A u hrvatskom novinarstvu takvih je vrlo malo. Ali nisu režirani - kazao je predsjednik Zoran Milanović u četvrtak u Ženevi i to drugi put u četiri dana, nakon što je u ponedjeljak u Zagrebu zaključio da hrvatski mediji 'nevaljaju ništa', prenosi Dnevnik.hr.

Predsjednik Zoran Milanović boravi u Švicarskoj gdje se sastao sa svojim kolegom Ignaziom Cassisom. Dvojica predsjednika nakon sastanka obratili su se medijima.

- Našli smo se na ugodnom susretu, ali i pod bremenom teške situacije koja se odvija u Ukrajini. Svaki dan smo svjedoci strahota koje vidimo, svi smo šokirani onime što smo mislili da nećemo vidjeti nakon Drugog svjetskog rata. Švicarska najoštrije osuđuje rusku agresije i sve što se protivi humanitarnom pravu, a što vidimo svaki dan. O tome smo danas razgovarali, to je bila jedna od glavnih naših tema. Razgovarali smo i posljedicama ovog rata. Isto tako, razgovorali smo i o odnosima dviju država, nismo mogli zaobići ni stanje na Zapadnom Balkanu. Posebice mi je bilo stalo da o tome razgovaram s predsjednikom Milanovićem jer on je predsjednik države koja je, za razliku od Švicarske, iskusila rat prije 30 godina na području Balkana. On vrlo dobro zna o čemu govorimo. Odnosi Hrvatske i Švicarske su na zavidnom nivou, između ostalog zato što dijelimo ista uvjerenja - rekao je Cassis.

- Nakon 26 godina imam ponovno priliku biti u Ženevi. Švicarska je država koja je zapravo izvan svih standarda. Da bi čovjek dobro vidio mora se ponekad malo odmaknuti, da bi bolje vidio detalje. Švicarska je država čiji pogled na današnje probleme svijeta za mene ima posebnu težinu zato što je uglavnom nepristran, a s druge strane fokusiran na sebe - rekao je Milanović.

U Ženevi se 'pregovaralo o hrvatskoj sudbini', završetku rata i njegovom izbjegavanju, a danas je svijet svjedok jednog drugog rata, onog između Ukrajine i Rusije, rekao je hrvatski predsjednik.

- Švicarska jako dobro zna što su joj interesi, ali isto tako Švicarska je neutralna. Naša stajališta o problemima o kojima smo razgovarali su više-manje slična. Ruski napad na Ukrajinu je nažalost neizbježna tema. Biti na strani slabijega u ovakvom sukobu ili sličnom je i građanska dužnost i dužnost fair-playa, a i kršćanska dužnost. U razgovoru sam se dotakao i problema izbornog zakona u BiH. Sljedeća tema su bile država od kojih jedna pregovara s EU, to je Srbija, a druga čak nije priznata od velikog broja članica, a to je Kosovo. To su teme koje se ovih dana u EU izbjegavaju, kao da te dvije države ne postoje - nastavlja Milanović.

- Ovo su po meni dani, mjeseci, razdoblje u kojem se neke odluke moraju donijeti. Hoće li Srbija biti članica EU-a, to vjerojatno želi, i hoće li biti dio političkog zapada. Drugo pitanje je što s Kosovom, hoćemo li konačno svi priznati Kosovo. To je realnost - rekao je Milanović.

