Milanović oštro s prvog skupa: Lijepo možete s pristojnima. Nećemo biti ničije pudlice i lutke

Zoran Milanović u zagrebačkoj Tvornici kulture ima svoj predizborni skup, a u dvoranu je ušao sa suprugom praćen pjesmom Treblebass grupe Svadbas. U uvodu se zahvalio svima i rekao kako opet kreće iz “tvornice pobjeda”.

- Prije pet godina počelo je mirno i u dobroj vjeri, a dočekan sam s prijetnjom da će to biti tvrda kohabitacija. Nije lijepo dočekati tako nekoga tko je izabran od strane građana - rekao je Milanović.

Zagreb: Predizborni skup predsjednika Milanovića | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

- No lijepo možete s pristojnima, a grube riječi koje su izlazile iz mene i pokazale ono najružnije od mene su moja krivica i, ali i odgovornost onih koji su to iz mene izvlačili te i dalje to pokušavaju. zato u ovoj kampanji želim govoriti o problemima kojih je u Hrvatskoj mnogo, a o ljudima ću nastojati što manje - istaknuo je Milanović.

- Svijet oko nas se raspada, zapadni svijet, čiji smo i mi dio, odlazi u novu dimenziju. Mi smo mali narod i država koja je nastala u oslobodilačkom ratu. Nitko nema slično iskustvo našem. Nitko nije napadnut u 90-ima kada su svi gledali u budućnost, i to s pravom. Stoga je svaka usporedba neozbiljna. Ja jesam za pomoć, ali sam i za prosuđivanje što je u našem u interesu i čega se treba kloniti - rekao je.

- Trenutne razmirice koje preko slabijih vode drugi, to nije hrvatski posao i tamo hrvatski vojnici neće ići. Počinjem s nečim što je najviše zabrinjavajuće, a to je stanje u svijetu. Mi brinemo o tome kako ćemo prijeći na zelenu energiju i voziti električne automobile, a ne vidimo da svijetu prijeti kriza usijanih glava i nuklearnog oružja. Moramo se brinuti o sebi i svojoj sigurnosti, zadržavajući jedan konstruktivan i lojalan odnos sa saveznicima jer Hrvatska je dio Zapada - naveo je.

- Za to sam se aktivno borio ja, ne HDZ. Kada god smo bili na domak nečega oni su nas svojim nasiljem od toga udaljavali. Jasno je kamo pripadamo, ali nećemo biti ničije pudlice ili lutke, a to je politika Andreja Plenkovića. Ona je bezidejna i podanička. Jeste li kad čuli da je Hrvatska imala neki prigovor na odluku iz Bruxellesa? Barem jednom? Nula, sve je super. Ne može tako biti u životu”, istaknuo je.

- Netko ovdje lijepo Hrvatsku pakira i prodaje - dodao je Milanović.