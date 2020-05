'Milanović otvara ideološke prijepore koje smo imali ranije'

Ne prestaju reakcije nakon što je Zoran Milanović napustio Okučane, a njegov odlazak komentirao je i Gordan Jandroković.

- Žao mi je što se danas dogodila ova situacija u kojoj je predsjednik republike napustio ovo mjesto. Mislim da to nije bilo u redu, nije bilo primjereno. Podsjetio bih da je svojom izjavom u Jasenovcu ponovno otvorio ideološke i svjetonazorske prijepore i smatram, i tada sam kazao i sad ponavljam da to nije dobro. Mi smo ovdje u prvom redu došli iskazati poštovanje prema ljudima koji su dali svoj život za Hrvatsku. Svoje političke stavove možemo iznositi na drugim mjestima. Ovdje smo dužni pokazati poštovanje njima, a razlike čuvajmo za neka druga mjesta. I nije korektno i nije fer prenositi sad od strane predsjednika republike odgovornost na organizatore. On je ničim izazvan u Jasenovcu na neprimjeren način govorio o hrvatskim braniteljima. Ne znam zašto ima potrebu ponovno otvarati te ideološke prijepore kakvih smo imali u prošlosti. Uspjeli smo stabilizirati situaciju i u Jasenovcu smo bili svi zajedno, međutim sada nam se ponovno događaju iste stvari koje su nam se događale ranije. Nije odgovornost nikako na Vladi, odgovornost ovog puta ide apsolutno prema predsjedniku republike i žao mi je da to moram reći, ali za mene je to činjenica - rekao je Jandroković.

