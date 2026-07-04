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Milanović otvara novi front s vladom: Na sjednice Europskog vijeća ići će on, a ne Plenković?

Piše Tea Kvarantan Soldatić,
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Milanović otvara novi front s vladom: Na sjednice Europskog vijeća ići će on, a ne Plenković?
Zagreb: Svečana akademija povodom obilježavanja Dana Hrvatske vojske, Dana Hrvatske kopnene vojske i 35. obljetnice ustrojavanja Hrvatske vojske | Foto: Igor Soban/PIXSELL
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Zbog cijelog sukoba, predsjednik Milanović otvorio je pitanje nuklearne opcije, odnosno tko bi Hrvatsku trebao predstavljati na sjednicama Europskog vijeća. Sličnu priču je otvarala i Kolinda Grabar Kitarović...

Na prvi pogled, riječ je o protokolu. Nekoliko desetaka hrvatskih vojnika trebalo bi 14. srpnja marširati pariškim Champs-Élyséesom na tradicionalnom vojnom mimohodu povodom Dana Bastilje. Premijer Andrej Plenković pozvan je među uzvanike francuskog predsjednika Emmanuela Macrona, Hrvatska bi bila predstavljena među saveznicima, fotografije bi obišle Europu i priča bi završila.

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