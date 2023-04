VIDEO Evo kako je predsjednik Milanović zapucao iz kubure

Hrvatski predsjednik Zoran Milanović u subotu je podno zidina Kostelgrada kod Pregrade svečano otvorio tradicionalnu manifestaciju 500. Kostelska uskrsna pištola koju je organizirala povijesna postrojba Krapinsko-zagorske županije Kostelska pištola - Keglevićeva straža Kostel.

Milanoviću je ujedno pripala čast da upravo njegov pucanj iz kubure označi početak niza od 500 pucnjeva u povodu okrugle obljetnice.

Običaj pucanja iz kubura, odnosno pištola, seže u 1523. godinu, kada su grofovi Keglevići obitavali u Kostelgradu te su, prema usmenoj predaji, u uskrsno vrijeme počasnu stražu slali u kostelsku crkvu kako bi čuvali Kristov grob, a izlaskom iz crkve u zoru, tadašnjim pištolama slavili su uskrsnuće Isusa Krista.

Manifestacija koju je Ministarstvo kulture i medija 2012. godine proglasilo nematerijalnim kulturnim dobrom počela je na Veliku srijedu prezentacijom pucnja iz pištole, na Veliki je petak predstavljena monografija 'Prvih 500', dok je na Veliku subotu upriličen prijavak povijesnih postrojbi, njih osam iz cijele Hrvatske, županu Željku Kolaru.

Otvarajući manifestaciju, predsjednik Milanović kazao je kako Kostelgrad, kao i većina naših dvoraca, ima porijeklo iz daljine.

- Keglevići su, koliko se sjećam, porijeklom iz Kninske krajine, iz jednog sela kraj Knina.

Završili su u Kranjskoj, ali su ovdje ostavili tragove hrvatske kulture, povijesti, to naše plemstvo, naše gore list”, rekao je Milanović.

Govoreći o stanovnicima Zagorja, predsjednik je istaknuo kako je riječ o 'narodu koji je uvijek bio i dalje je miroljubiv, što ne znači preplašen i povučen u sebe, nego racionalan'.

- Mene je kao dijete, jer porijeklom sam iz onih krajeva dolje barem djelomično, bunilo zašto ljudi ovdje nose narodne nošnje, a nema oružja uz narodne nošnje. Međutim vidim da su se počeli intenzivnije hvatati za kundak i neka to ostane samo u ove dane, ne tijekom cijele godine- našalio se Milanović.

Kazao je također da ljudi u Zagorju 'znaju što je odnos čovjeka prema čovjeku, što je posao, što je vjera u smislu vjernosti i poštovanja'.

- No to ne znači da, svatko na svoj način, to ne znaju ljudi i u drugim dijelovima Hrvatske, a valjda i cijelog svijeta- dodao je predsjednik Milanović te uz uskršnju čestitku proglasio manifestaciju otvorenom.

Kostelska uskrsna pištola održava se uz pokroviteljstvo predsjednika Milanovića i Ministarstva kulture i medija te uz potporu Krapinsko-zagorske županije, Grada Pregrade i Turističke zajednice područja Srce Zagorja.

Kolar: Ove godine 450. obljetnica velike Seljačke bune

Župan Željko Kolar rekao je da su 'propadale države, monarhije, sustavi, sistemi, mijenjale se granice, a u Pregradi je tradicija ostala ista'.

Podsjetio je da se ove godine obilježava i 450 godina od velike Seljačke bune.

- Pedeset godina prije, Kosteljani su ovdje, tada Keglevićeva straža, krenuli u ovu tradiciju pucanja za Uskrs ili Vuzem. To su ljudi u Kostelu prihvatili, tu tradiciju 500 godina održavali i odgajali svoju djecu na taj način, iz generacije u generaciju- istaknuo je Kolar.

Vrhunac svečanosti otvorenja manifestacije bilo je ispaljivanje 500 pucnjeva kod crkve sv. Emerika u Kostelu, u čast 500 godina 'Pištole'.

